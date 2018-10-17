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Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru

150 milyon liralık, 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı'nda çim serme işlemi tamamlandı.

AA | 17.10.2018 - 14:03..
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Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru

15 AYDA BİTİRİLDİ

Ordu Valisi Seddar Yavuz, stadın hızlı inşa edilmesinin, devletin gücünü ve Türk mühendisliğinin gelişmişliğini gösterdiğini belirterek, "15 ay gibi kısa sürede yaklaşık 150 milyon liralık, 20 bin seyirci kapasiteli bir stadı bitirebilmek, gelişmiş teknolojiyi ve aynı zamanda bu konudaki uzmanlığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru

KISA SÜREDE AÇILACAK

Stadın Ordu'ya yapılması noktasında, hükümete ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrı ayrı teşekkür ettiklerini kaydeden Yavuz, "Stadı kısa süre içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara'da, kentin çok güzel bir spor tesisine kavuştuğunu söyledi. Stat inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Kara, "İnşallah burada güzel karşılaşmaları hep birlikte izleyeceğiz. Ordumuza yakışır bir stat yapılmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru

150 KİŞİLİK SPORCU OTELİ

Statta sadece futbol organizasyonlarının olmayacağını aktaran Kara, "Burada salon sporları da olacak. Bunun için de ayrı bölümler yapılmış durumda. Dolayısıyla burayı 24 saat yaşayan bir stat olarak kullamayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kara, stadın bir bölümünde 150 kişi kapasiteli sporcu otelinin de yer alacağını sözlerine ekledi.

Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru

ORDUSPOR'UN DURUMU

Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru

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