Yeni otopark yönetmeliği 1 Haziran'da yürürlüğe girecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

1 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

1 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yürülüğe girecek yeni otopark yönetmeliği ile ilgili ufak tefek sorunlar olduğunu anımsatan Özhaseki, "Makul olan sorunların hepsini tespit ettik, yeni çözümler bulduk onlara. Oraya ufak ilaveler olacak ama otopark yönetmeliğindeki ana düşüncemizde hiçbir değişiklik yok." dedi.

DÜZENLEMELER DEVAM EDİYOR

Yönetmelikte her daireye bir otopark gösterilmesi zorunluluğunun yanı sıra çarşı içerisindeki evini veya iş yerini yıkıp parselini otopark olarak kullanmak isteyenlere yönelik kolaylıkları içeren düzenlemeler de yaptıklarını hatırlatan Özhaseki, "Vatandaş dükkanını, evini yıkıp isterse otopark yapıp, para kazanmak gibi bir düşüncesi varsa belediyeye gitmeden, izin alamadan, plan tadilatı yapmadan orayı olduğu gibi otoparka çevirebilecek. Eskiden belediyeye gidiyordu, 'Otopark yapmak istiyorum' diyordu. Plan tadilatlarına giriyordu, bir sene sürüyordu. Belediye biraz zorlaştırıyordu ticari bir şey döndüğü için. Şimdi öyle değil. Adam oradaki ev, konut, dükkan parselini otopark yapıp para kazanmak istiyorsa serbest. Hemen yıksın başlasın. Ona benzer de kolaylıklar geldi." diye konuştu.

Yönetmeliğe itirazların çarşı içi parsel sahiplerinden geldiğini aktaran Özhaseki, burada da "komşu persellerle çözmeleri", "belediye ile protokol yapıp, anlaşıp, tapuya şerh vererek otopark sorununu çözdüğünü ilan etmeleri" gibi çözüm yolları getirdiklerini belirtti.