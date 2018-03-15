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Yeni Renault Captur serinin en güçlüsü olacak

Renault SUV modeli olan Captur'un S Edition versiyonunun üzerindeki örtüleri kaldırdı.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 11:59..
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Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Türkiye'de satış rakamları olarak geçtiğimiz yılı zirvede tamamlayan Renault, 2018'in ilk 2 ayında da zirveyi korumayı başarmıştı.

Ülkemizde de tutulan markalardan olan Fransız üreticinin SUV aracı Captur, yeni S-Edition modeliyle asfalta inmeye hazırlanıyor.

Yeni Renault Captur serinin en güçlüsü olacak

VERSİYONUN EN GÜÇLÜ MODELİ

Cenevre Otomobil Fuarı'nda Renault standında tanıtımı yapılan yeni Captur S-Edition, 1,3 litre hacimli 150 beygir gücünde bir motorla geliyor. Hem güçlü hem de yakıt tasarrufu üst seviyede olan bir performans arzulayan Renault, yeni Captur'da bunu sergilemek istiyor.

Captur S-Edition'da ayrıca 120 beygir gücünde benzinli ve 90 beygir gücünde dizel motor seçenekleri de olacak.

Yeni Renault Captur serinin en güçlüsü olacak

TASARIMDA GÖZLE GÖRÜLÜR DEĞİŞİKLİK YOK

Yeni Captur'un dış tasarımında muhafazakar kalmayı tercih eden Renault tasarımcıları, küçük dokunuşlarla aracı banttan indirdi. Bu modelde daha önce kullanılmayan mavi gövde, siyah bel üstü detayla birlikte tavan ve 17" çapında çelik alaşım jantlar yeni Captur'un öne çıkan detayları oldu.

Yeni Renault Captur serinin en güçlüsü olacak

FİYATI BELLİ OLDU

Standart Captur modellerine kıyasla çok daha üst seviyede olan yeni S-Edition, buna bağı olarak fiyatını da artırdı. Türkiye'de satışı yapılan Captur versiyonlarından en üst donanıma sahip Outdoor paketi 115 bin 600 liradan satılıyor. Yeni Captur S-Edition ise 150-160 bin lira arasında olacak.

Yeni Renault Captur serinin en güçlüsü olacak

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