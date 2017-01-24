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Yeni saat uygulamasında büyük zarar

Yaz saatine devam kararı ters tepti. Eski uygulamanın sürdüğü geçen yılki dönem ile bu yılki elektrik tüketim oranı arasında ciddi fark var.

24.01.2017 - 21:11
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Elektrik Yüksek Mühendisi Abdullah Cenkçiler, kış saati uygulamasına geçilmemesiyle birlikte yaşanan maddi kayıpla ilgili rapor hazırladı.

Rapora göre, kış saati uygulamasına son verilen 2016 Kasım ayındaki elektrik tüketim oranı kış saatinin uygulandığı bir önceki yıla göre yüzde 6.57 artış gösterdi

YAZ SAATİNİN ZARARI 350 MİLYON LİRA

Yine Aralık 2015’te 24 milyar kilovatsaat olan elektrik tüketimi Aralık 2016’da 25.2 milyar liraya ulaştı Artış oranıda yüzde 5 ‘i buldu. Böylece. kış saatine geçilmemesi nedeniyle yaklaşık 800 milyon kilovatsaat fazladan elektrik harcamış olduk.

KAR BEKLENİRKEN ZARAR EDİLDİ

Kış saati uygulamasına geçilince 25 milyar lira tasarruf elde edileceğini açıklamasına rağmen hesaplamalara göre 350 milyon lira zarar edildi.

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