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Yeni Şafak'ın acı kaybı

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in 7 yaşındaki kızı Ecrin Çelik elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

28.07.2017 - 22:23
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Gazeteci Ersin Çelik'in 7 yaşındaki kızı Ecrin, oyun oynarken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Tatil için annesi ve diğer iki kardeşiyle birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesine giden minik Ecrin, evin önünde oynarken, bir otomobil çarptı. Olayın ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ecrin, burada yaşamını yitirdi.

CENAZE İZMİT YUVACIK'TA

Çelik'in kızı Ecrin'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip İzmit'in Yuvacık ilçesinde bulunan Başiskele Yukarı Serdar Camii'nden kalkacak.

Ensonhaber Yayın Grubu olarak kıymetli meslektaşımız Ersin Çelik'in acısını yürekten paylaşıyor ve çok zor olsa da sabırlar diliyoruz...

Yeni Şafak'ın acı kaybı

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