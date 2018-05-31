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Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

Test uçuşlarını tamamlayan 6 adet SİHA, Jandarma Genel Komutanlığı teslim edildi. Silahlı insansız hava araçları sözleşmedeki tarihten 7 ay erken jandarmaya ulaştı.

AA | 31.05.2018 - 02:33..
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Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 adet silahlı insansız hava aracının Jandarma Genel Komutanlığı'nda hizmete başladığını açıkladı.

Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

ERKEN TESLİMAT YAPILDI

Üretim ve teslim süreci rekor bir hızda tamamlanan SİHA'lar, Jandarma Genel Komutanlığı'na sözleşme takviminden 7 ay erken teslim edildi.

SİHA'larla birlikte 3 yer kontrol sistemi, 7 yer veri terminali ve 10 uzak görüntü veri terminali de Jandarma'ya teslim edildi.

Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

"VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeryüzünde, gökyüzünde her zaman ve her yerde vatandaşın güvenliği için çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Soylu, "6 silahlı insansız hava aracı, Jandarma Genel Komutanlığımızca teslim alınarak hizmete konuldu. Emeği geçen herkese teşekkürler." açıklamasını yaptı.

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