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Yeni sisteme kaybederek başlayanlar

Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk başkanı oldu. Bugün, rakip olarak boy gösterenlerden eser yok...

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 13:42..
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Yeni sisteme kaybederek başlayanlar

Başkan Erdoğan 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken karşısında AK Parti iktidarına son vererek Cumhurbaşkanı olacağını iddia eden rakipleri vardı.

Yeni sisteme kaybederek başlayanlar

AKŞENER BEKLENTİNİN ÇOK ALTINDA KALDI

Meral Akşener, Iron Lady (Demir Leydi) lakabıyla Batı medyasının umudu olmuştu. 'Ya başkan olacağım ya torun seveceğim' diyen Akşener ve partisi seçimlerde istediği oy oranının çok uzağında kaldı.

Yeni sisteme kaybederek başlayanlar

Meral Akşener'den ağlama taklidi VİDEO

KARAMOLLAOĞLU BAŞKANLIK TÖRENİNİ İZLEME ŞANSINA ERİŞTİ

Hızlı trene karşı olduğu belirten Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu, dün rakibi olduğu Erdoğan'ın başkanlık törenini izlemeye Külliye'ye geldi.

Yeni sisteme kaybederek başlayanlar

Karamollaoğlu: Hızlı tren hizmet değil VİDEO

DEMİRTAŞ ŞEY ŞEY BAKIYOR

Selahattin Demirtaş, yeni sistem gelmeden önce "Seni başkan yaptırmayacağız" söylemiyle, sadece Erdoğan düşmanlığı üzerine bir siyaset izledi. Halktan gereken cevabı aldı. Şimdi Edirne F Tipi Cezaevi'nde işlediği terör suçlarının hesabını veriyor.

Yeni sisteme kaybederek başlayanlar

Demirtaş: Mal mal bakacaksın VİDEO

MUHARREM GENEL BAŞKANLIK PEŞİNDE

Erdoğan'ın en iddialı rakibi Muharrem İnce de Cumhurbaşkanı olması halinde diğer parti liderlerini yanına alarak onları yardımcısı yapmanın hayalini kuruyordu. Şimdi hedefi olan CHP Genel Başkanlığı için imza topluyor. 9 seçim kaybettiği halde koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu tarafından tasfiyeye uğruyor.

Yeni sisteme kaybederek başlayanlar

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