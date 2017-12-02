Yeni sulak alanlarla Ağrı'nın su ihtiyacı karşılanacak

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Ağrı'daki su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı kaydedildi.

2050 YILINA KADAR YETECEK İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLANDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Murat Acu, son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde birçok araziyi sulamaya açtıklarını belirterek, "Son 15 yılda Ağrı'da bir baraj inşa ettik. Yıllık 28,3 milyon metreküp içme suyu temininin yanı sıra 19 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize 11,5 milyon lira zirai gelir sağladık. Yapılan bu yatırımlarla Ağrı'nın 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

AĞRI OVASI'NDA SUSUZ TOPRAK KALMAYACAK

Sulak arazi çalışmaları kapsamında birçok dere için ıslah çalışmaları yapıldığını belirten Acu, "15 yılda 43 dere ıslah tesisi yaparak, Ağrı şehir merkezi, 41 meskun mahal, 35 bin 670 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 8 adet taşkın koruma tesisinin de yapımı devam etmektedir. Ağrı Ovası'ndaki 249 bin 590 dekar ve Ekinci Ovası'ndaki 69 bin 590 dekar arazinin sulaması ve Ağrı Ovası yazıcı sulaması batı derivasyonu tünel ikmali inşasına da başladık. 150 bin dekar araziyi sulayacak olan yazıcı sulamasının birinci kısmı tamamlandı. Bununla birlikte 2 adet barajın yapımı devam ediyor. Böylece Ağrı Ovası'nda suyla buluşmayan toprak bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

16 YILDA 84 TESİS

Murat Acu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla Doğu Anadolu Projesi'ni (DAP) hayata geçirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"DAP, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illerini de kapsıyor. Bu çerçevede Ağrı da hak ettiği hizmeti alacaktır. Ağrı'ya 2003-2019 yılları arasında yapılan ve yapılacak 3 içme suyu tesisi, 4 baraj ve gölet, 5 sulama tesisi, 71 taşkın koruma tesisi, 1 hidroelektrik santrali (HES) olmak üzere toplam 84 tesis açılacaktır."



