taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.559
USD
3,9140
EURO
4,6559
ALTIN
161,13
PETR
63,6100

Yeni sulak alanlarla Ağrı'nın su ihtiyacı karşılanacak

Devlet Su İşleri'nin (DSİ), Ağrı'da bulunan verimli toprakları suyla buluşturma, içme ve kullanma suyu temin etme çalışmalarına devam ettiği bildirdi.

AA | 02.12.2017 - 15:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Ağrı'daki su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı kaydedildi.

Yeni sulak alanlarla Ağrı'nın su ihtiyacı karşılanacak

2050 YILINA KADAR YETECEK İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLANDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Murat Acu, son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde birçok araziyi sulamaya açtıklarını belirterek, "Son 15 yılda Ağrı'da bir baraj inşa ettik. Yıllık 28,3 milyon metreküp içme suyu temininin yanı sıra 19 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize 11,5 milyon lira zirai gelir sağladık. Yapılan bu yatırımlarla Ağrı'nın 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sulak alanlarla Ağrı'nın su ihtiyacı karşılanacak

AĞRI OVASI'NDA SUSUZ TOPRAK KALMAYACAK

Sulak arazi çalışmaları kapsamında birçok dere için ıslah çalışmaları yapıldığını belirten Acu, "15 yılda 43 dere ıslah tesisi yaparak, Ağrı şehir merkezi, 41 meskun mahal, 35 bin 670 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 8 adet taşkın koruma tesisinin de yapımı devam etmektedir. Ağrı Ovası'ndaki 249 bin 590 dekar ve Ekinci Ovası'ndaki 69 bin 590 dekar arazinin sulaması ve Ağrı Ovası yazıcı sulaması batı derivasyonu tünel ikmali inşasına da başladık. 150 bin dekar araziyi sulayacak olan yazıcı sulamasının birinci kısmı tamamlandı. Bununla birlikte 2 adet barajın yapımı devam ediyor. Böylece Ağrı Ovası'nda suyla buluşmayan toprak bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni sulak alanlarla Ağrı'nın su ihtiyacı karşılanacak

16 YILDA 84 TESİS

Murat Acu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla Doğu Anadolu Projesi'ni (DAP) hayata geçirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"DAP, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illerini de kapsıyor. Bu çerçevede Ağrı da hak ettiği hizmeti alacaktır. Ağrı'ya 2003-2019 yılları arasında yapılan ve yapılacak 3 içme suyu tesisi, 4 baraj ve gölet, 5 sulama tesisi, 71 taşkın koruma tesisi, 1 hidroelektrik santrali (HES) olmak üzere toplam 84 tesis açılacaktır."

Yeni sulak alanlarla Ağrı'nın su ihtiyacı karşılanacak

Yeni sulak alanlarla Ağrı'nın su ihtiyacı karşılanacak

Yeni sulak alanlarla Ağrı'nın su ihtiyacı karşılanacak

İlginizi Çekebilir
5 kişilik ailenin motosiklet yolculuğu
Batman'da 1 motosiklet üstünde 3’ü çocuk 5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu görenleri hayretler içinde bıraktı.
Bahama bandıralı gemi seferden men edildi
Avustralya'dan Tekirdağ'a giden ve Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada iskele yönüne 10 derecelik eğim tespit edilen Bahama bandıralı gemi, seferden men edildi.
Adana Büyükşehir’de bütçe krizi işçileri vurdu
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamayan taşeron işçiler, evlerine ekmek götüremez oldu.
Gizemli kazının yapıldığı mahalledeki diğer evler zarar gördü
Mersin'in Tarsus ilçesinde gizemli kazının yapıldığı evin çevresindeki evlerde yaşayan halk, kendi evlerinin çökmesinden endişeli.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İşte Reza Zarrab'ın el konulan mal varlığı

İşte Reza Zarrab'ın el konulan mal varlığı

245
Fikret Orman: Reza Zarrab'ın GBT'sine mi baksaydım

Fikret Orman: Reza Zarrab'ın GBT'sine mi baksaydım

111
Beyaz Saray'ı fareler bastı

Beyaz Saray'ı fareler bastı

81
Zarrab'ı dinleyen jüri iki gündür uyuyor

Zarrab'ı dinleyen jüri iki gündür uyuyor

141
İsrail, Suriye'deki İran üssünü vurdu

İsrail, Suriye'deki İran üssünü vurdu

137
Hadise'nin klip aşkı gerçek oldu

Hadise'nin klip aşkı gerçek oldu

70
Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor

Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM