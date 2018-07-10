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Yeni sürücüsüz metro hattı için test sürüşü yapılacak

Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabı için yapılan çalışmalar hızlandı.

AA | 10.07.2018 - 11:00..
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Yeni sürücüsüz metro hattı için test sürüşü yapılacak

'Her Yerde Metro, Her Yere Metro' sloganıyla İstanbul'da birçok projeyi hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabı için test sürüşü gerçekleştirecek.

"DAHA İLERİYE GİTMEK İÇİN KISA BİR ARA"

Bu hattın ikinci etabı olan Yamanevler- Sancaktepe bölümünün deneme seferleri için daha önce hizmet vermeye başlayan Üsküdar- Yamanevler kısmında bazı günlerde seferlere ara verilmesi kararı alındı. Bu çalışmalar, "Daha ileriye gitmek için kısa bir ara" sloganıyla yapılacak.

Yeni sürücüsüz metro hattı için test sürüşü yapılacak

15 TEMMUZ'DA HİZMET VERECEK

Kontrol ve test sürüşleri sebebiyle Üsküdar-Yamanevler bölümünde 9 gün ulaşıma ara verilecek olmasından ötürü vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışma takvimi çıkartıldı. Buna göre metro hattı 12-13-14-16-17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da hizmet vermeyecek.

Metro seferlerinin yapılmayacağı günlerde, ulaşım İETT'nin ek otobüs seferleriyle sağlanacak. Bunun için de İETT tarafından bu güzergaha M5 numaralı otobüsler tahsis edildi. Test sürüşlerinin ardından ağustosta hizmete başlayacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı, Yamanevler'den Sancaktepe'ye kadar uzatılmış olacak.

Yeni sürücüsüz metro hattı için test sürüşü yapılacak

SANCAKTEPE'DEN ÜSKÜDAR'A ULAŞIM 27 DAKİKAYA İNECEK

Şimdiye kadar 9 istasyonda hizmet veren hatta 7 istasyon daha eklenmiş olacak. Böylece Sancaktepe’den Üsküdar’a ulaşım 27 dakikada sağlanacak. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’nın ilk etabı, 15 Aralık 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılmıştı.

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