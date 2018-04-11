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Yeni tarihi mezar taşı bulundu

Bitlis'te Tarih Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezince yürütülen çalışmalarda, yeni tarihi mezar taşları bulundu.

AA | 11.04.2018 - 12:27..
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Mezar taşları üzerinde kılıç, kalkan, kama ve Mühr-i Süleyman gibi simgeler bulundu. İncelenen mezar taşları beyaz mermerden olup yan yana dizilmişler. Bir aile mezarlığı olduğu paşa ve bey oldukları anlaşılıyor.

SELÇUKLU MEZAR TAŞLARI ÖZELLİĞİNDE

Bu iki mezarlıktaki mezar taşları da aynı özellikleri gösteriyor. Mezar taşları Ahlat taşı denilen volkanik taş malzemeden yapılmışlar. Yazılardan ziyade üzerlerindeki geometrik ve kandil motifleriyle dikkati çekiyorlar. Ahlat Selçuklu mezar taşlarının özelliklerini gösteriyor.

Yeni tarihi mezar taşı bulundu

Yeni tarihi mezar taşı bulundu

Yeni tarihi mezar taşı bulundu

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