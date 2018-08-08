Yeni teknolojiler ve formatlar ışığında: Kültürel Temsiller

Stuart Hall, Jamaikalı Kültürel Teorist ve Sosyolog. The Observer, Hall’ı, “Ülkenin önde gelen kültür kuramcılarından biri” olarak nitelendirmiş.

Fransız teorisyenlerden aldığı fikirlerle teorisini geliştiren Hall, kültürel temsilleri konu aldığı kitabında, anlamlandırma ve uygulamaları geniş çapta ele alarak açıklamış; ortaya öğretici bir ders kitabı çıkmıştır.

(Stuart Hall)

TEMSİL

Televizyondan internete, temsil etmenin yeni teknolojilerini ve formatlarını gösteren, temsil kuramlarını alandaki yeniliklerle birlikte sunan bu kitap; temsil kültürü ve demokrasi üzerine tartışmalar sayesinde gerçek ile görünüm arasındaki farka odaklanıyor.

İşte tüm bunlardan sebep, bu kitap, kültürel araştırmalar ve medya çalışmaları alanına ilgi duyan herkese bir rehber olma niteliğinde…

Temsil & Kültürel Temsiller ve Anlamlandırma Uygulamaları

Stuart Hall

Çev.: İdil Dündar

Pinhan Yay.

S.: 512

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Damla Karakuş

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