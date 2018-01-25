Yeni Torba Yasa Tasarısı ev sahibi olmayı kolaylaştıracak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yatırımı, istihdamı ve üretimi destekleyecek yeni tasarının onaylanma aşamasında olduğunu belirtti.

"DÜZENLEME ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Ağbal bakanlıkların da yasal düzenleme önerilerinin ortaya çıktığını dile getirerek, "Maliye Bakanlığı olarak şu anda bakanlıklarımızdan gelen önerileri değerlendiriyoruz. Nihai olarak hükümetimize bunları sunduktan sonra, yakın zamanda düzenlemeleri Meclise sevk etmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"HARÇLAR DÜŞÜRÜLEBİLİR"

Ağbal, tasarı taslağındaki diğer düzenlemelere ilişkin, "Hazine Müsteşarlığımız Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) daha gelişmesi noktasında sisteme ilave birtakım destekleyici düzenlemeler getiriyor. Konut hesabı düzenlemesi mevcut haliyle çok fazla hacim kazanmadı. Konut hesabında biriken tasarruf tutarı sanıyorum 70 milyon lira civarında. Mevcut sistemde sadece yatırdığınız tasarrufa karşılık yüzde 20 devlet desteği var. Burada bu devlet desteği oranının artırılması, konut edinim aşamasında harçların düşürülmesi veya kaldırılması gibi vergilerle ilgili birtakım destekleyici önerileri var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın sosyal hayata dair farklı dezavantajlı gruplara birtakım düzenleme önerileri olacak. Maliye Bakanlığı olarak kamu maliyesini etkileyecek birharçtakım düzenlemeler getiriyoruz." dedi.

"ÇALIŞMALAR BELLİ AŞAMAYA GELDİ"

Yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyecek düzenlemeleri bu paketin içerisine koymak istediklerini ifade eden Ağbal, "Bakanlıklarımızdan gelen öneriler üzerine teknik çalışmalar devam ediyor. Haftaya Bakanlar Kurulumuz da uygun görürse bunu Meclise göndermek suretiyle hayata geçirmek istiyoruz. Çalışmalar belirli bir aşamaya geldi. Bu hafta sonuna kadar bunları toparlayacağımızı umuyorum." diye konuştu.