Yeni üniversiteler için görüşmeler tamamlandı

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Tasarı üzerinde söz alan AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde elim bir olay yaşandığını, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını, sorumluların adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

Günay, olayla ilgili idari ve adli sürecin sürdüğünü, konuyu yakından takip ettiklerini, 3 savcının görevlendirildiğini, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Emniyet Genel Müdürlüğünde özel ekip oluşturulduğunu anlattı.

KONYA'YA YENİ ÜNİVERSİTE

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya'da yeni üniversite kurma çalışmasının, şehrin tarihi misyonuyla da örtüştüğünü söyledi. Konya olarak teknik üniversite istediklerini dile getiren Kalaycı, Konya sanayicisinin iş yapma kapasitesini artıracağını, dünya ile rekabette önünü açacağını kaydetti.

2 YENİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ DAHA OLSUN TALEBİ

Tasarıya, iki yeni vakıf üniversitesi daha eklenmesi, ayrıca bölünerek kurulacak yeni üniversite sayısının arttırılmasını öngören önergeler verilecek. Konuşmaların ardından tasarının maddelerine geçildi.