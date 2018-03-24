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Yeni Volkswagen Touareg'in tüm detayları belli oldu

Wolfsburglu otomotiv devi Volkswagen, SUV ailesinin en büyük üyesi olan Touareg'in yeni modelini tanıttı.

Haber Merkezi | 24.03.2018 - 12:17..
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Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Uzun zamandır beklenen yeni Touareg'in üzerindeki örtüler kaldırıldığında bu lüks SUV tüm ihtişamıyla meraklılarını selamladı.

Volkswagen'in gizemi artırmak için belirli aralıklarla görsellerini paylaştığı yeni Touareg, nihayet tüm detaylarıyla tanıtıldı. Serinin en lüks ve en teknolojik versiyonu olan bu otomobilde, Volkswagen rakiplerine adeta meydan okumuş.

Yeni Volkswagen Touareg'in tüm detayları belli oldu

DIŞ TASARIMDA VOLKSWAGENVARİ DOKUNUŞLAR

Volkswagen, özellikle Arteon modeliyle birlikte yakaladığı yeni tasarım dilini, Touareg'e de başarıyla uygulamış. Aracın ön görünümünde ilk dikkati çeken nokta, panjurla tümleşik ön farlar. VW'ye özel Matrix LED far sisteminin entegre edildiği bu far panelleri, gelecek modellerde de sıkça kullanılacak.

Yeni Volkswagen Touareg'in tüm detayları belli oldu

Yeni Touareg, eski versiyonuna göre artık çok daha büyük olacak. Eski kasaya oranla 7,7 santimetre daha geniş olan araç, aynı zamanda 4,4 santimetre de daha uzun. Seyahat etmeyi sevenler için de güzel bir haber var: Touareg'in 690 litre olan bagaj hacmi, artık 810 litre! Üstelik tüm bunlar olurken, Volkwswagen bu devasa aracı eski versiyona göre 106 kilogram hafifletmeyi başarmış.

Yeni Volkswagen Touareg'in tüm detayları belli oldu

TEKNOLOJİ KOKAN İÇ DİZAYN

Anlaşılan o ki, Volkswagen geniş multimedya ekranlarını artık tüm modellerine entegre edecek. Yeni Touareg'in iç dizaynında da göze ilk çarpan detay dijital bir ekrandan oluşan kadran ve 15" boyutunda devasa bir multimedya ekranı. Analog düğmeleri tarihe gömmek isteyen Volkswagen mühendisleri, aracın çoğu donanımına ait kontrolü bu ekrana vermiş.

Yeni Volkswagen Touareg'in tüm detayları belli oldu

340 BEYGİR GÜCÜYLE ASFALTA YAPIŞACAK

Yeni Volkswagen Touareg'in tasarımı gibi motoru da elden geçirildi. 3.0 litre hacimli V6 dizel motoru 286 beygir gücünde olacak. Aynı hacme sahip benzinli V6 ise 340 beygir gücüne sahip. Volkswagen ilerleyen zamanlarda 421 beygirlik turbo dizel V8 motoru da envantere ekleyecek.

8 ileri otomatik şanzımanla desteklenen yeni Touareg, motorla tam uyumlu çalışan bu güçlü şanzıman sayesinde kusursuz bir performans hedefliyor.

Yeni Volkswagen Touareg'in tüm detayları belli oldu

FİYATI AÇIKLANMADI

Yeni Touareg'in önemli detaylarını paylaşan Volkswagen, en önemlisini yani aracın fiyatını açıklamadı. Volkswagen yetkililerinin daha önce yaptıkları konuşmalarda verdikleri tüyolara göre yorumlayacak olursak, mevcut Touareg ile yeni Touareg arasında hatrı sayılır bir fiyat farkı olacak.

Yeni Volkswagen Touareg'in tüm detayları belli oldu

Mevcut Touareg'in başlangıç fiyatının 591 bin lira olduğunu göz önünde bulundurursak, yeni Touareg'in 750 bin lira altında bir etikete sahip olması düşük bir ihtimal gibi görünüyor.

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