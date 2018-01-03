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Yeni yapılan yol 15 günde bozuldu

Tekirdağ'da merkez Süleymanpaşa ilçesi ile Naip Mahallesi arasında yeni yapılan 6 kilometrelik karayolu, yapıldıktan 15 gün sonra ağır tonajlı kamyonların geçmesi nedeniyle bozulup, çukurlar oluştu.

DHA | 03.01.2018 - 08:08..
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Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP), tarafından İçişleri Bakanlığından gelen 4 milyon lira ödenek ile merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi, Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş ve Mestanlar Mahallelerinin karayolları yaptırıldı.

Yeni yapılan yol 15 günde bozuldu

15 GÜN DAYANMADI

Ancak 6 kilometrelik Süleymanpaşa- Naip Mahallesi karayolu, yapımından 15 gün sonra bozuldu. Çevredeki fabrikalara malzeme taşıyan ağır tonajlı kamyonların geçmesi nedeniyle karayolu üzerinde çökmeler meydana gelirken, çukurlar oluştu.

Yeni yapılan yol 15 günde bozuldu VİDEO

Yeni yapılan yol 15 günde bozuldu

4 MİLYON LİRA ÖDENEKLE YAPILDI

AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yel, karayolunun yapımından kısa bir süre bozulmasına tepki gösterdi. Girişimleriyle köy yollarının yapımı için İçişleri Bakanlığı'ndan Tekirdağ Valiliği'ne 4 milyon lira ödenek aktarıldığını belirten Yel, şöyle konuştu:

"DEVLETİN PARASINI KİMSE ÇARÇUR EDEMEZ"

"Gelen bu 4 milyon ödenek ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi yolu, Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş ve Mestanlar Mahallesi yolları yapıldı. Yaklaşık 15 gün önce Naip Mahallesi yolu tamamlandı. İhale işleri uzun sürdüğünden dolayı yol biraz geç yapıldı. Ama yolun şu anki durumundan bir bilgim yok. Eğer ki, yol dedikleri gibiyse burada bir sıkıntı var. Konuyu Tekirdağ Valimiz ile görüşeceğim. Müteahhit firmayla görüşeceğim. Konuyu araştıracağım. 15 gün önce yeni yapılan yol denilen gibiyse hemen gerekenler hakkında yasal işlem yapılacak. Denetimler yapılacak. Yol yapımından baştan sona kimin sorumluluğu varsa inceleme yapılacak. Olayı inceleteceğim. Devletin parasını kimse çarçur edemez. O yollar para ile oluyor. Yolu tekrar eski haline getirmek için gereken ne ise yapacağız."

Yeni yapılan yol 15 günde bozuldu

KÖYLÜLER ÜZGÜN

Naip köyünde oturan Recep Tufan, bozulan yollarının yapılması için çok uğraştıklarını belirterek, "Yol çok güzel yapılmıştı. Ama fabrikalar yüzünden bozuldu. Yolun bozulması üzerine jandarmaya ihbarda bulundum ve ilgileneceklerine söylediler." dedi. Ahmet Esen, ise devletin parasının boşa gittiğini ve yolun durumuna üzüldüklerini ifade ederek, "Yol çok berbat durumda, yetkilileri görev davet ediyoruz. Devletin parasına çok yazık aynı zamanda çok günah." dedi.

Yeni yapılan yol 15 günde bozuldu

"AĞIR TONAJLI ARAÇLAR NEDEN OLDU"

Ağır tonajlı kamyonların geçmesi nedeniyle yolun 15 günde bozulduğunu söyleyen Gürsan Yusuf Çıkılı, "10 tekerleklir kamyona 30 ton yük atarsan ne olur? 1 tekere 3 ton yük düşer. Adam atıyor bazen 50 ton yük. Yolumuz şu anda çok kötü durumda daha 15 gün önce yapıldı bu yol. Biz köylü olarak perişanız." diye konuştu.

Yeni yapılan yol 15 günde bozuldu

Yeni yapılan yol 15 günde bozuldu

Yeni yapılan yol 15 günde bozuldu

Yeni yapılan yol 15 günde bozuldu

Yeni yapılan yol 15 günde bozuldu

Yeni yapılan yol 15 günde bozuldu

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