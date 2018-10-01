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Yeni yasama yılı bugün başlıyor

Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmasının ardından iç tüzük yenilenecek.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 08:05..
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Yeni yasama yılı bugün (1 Ekim 2018) başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılının ilk gününde Meclis'te açılış konuşması yapacak. Meclis Genel Kurulu da, yeni yasama yılına hazır.

SANDALYE SAYISI ARTIRILDI

Yeni yasama yılı öncesi Genel Kurul, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yenilendi. Milletvekili sandalye sayısı 600'e çıkarıldı. Bakanlar kurulu sıraları kaldırıldı.

ERDOĞAN KONUŞMA YAPACAK

Yeni yasama yılının ilk gününde, Başkan Erdoğan açılış konuşması yapacak. Meclis'in ilk gündem maddesi, yeni sisteme uyum olacak. Meclis'in çalışma usulünü belirleyen iç tüzüğü yenilenecek.

Yeni yasama yılı bugün başlıyor

5 PARTİ ANLAŞTI

5 parti teknik değişiklikler yapılması konusunda anlaştı. Bu çerçevede, gensoru, başbakan, tasarı ifadelerinin bulunduğu maddeler iç tüzükten çıkarılacak.
Meclis Başkanlığı'nın yapılan toplantının ardından partilere gönderdiği taslağa göre, bakanlar yasa tekliflerinin komisyon görüşmelerine isterlerse katılabilecek. Bütçe görüşmelerinde de Genel Kurul'da olabilecekler.

Hükümete Suriye ve Irak'a asker gönderme yetkisi veren tezkerenin süresinin uzatılması da Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri olacak.

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