Yeni yasayla müftülere nikah yetkisi geliyor

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda değişiklik yapan kanun tasarısı TBMM ’ye sunuldu.

MÜFTÜLERE NİKAH YETKİSİ

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 22. maddesi’ndeki “evlendirme yetkisi bulunan görevliler” arasına il ve ilçe müftüleri de eklenecek. Bu maddenin gerekçesinde, “Vatandaşlarımızın evlenme işlemlerini kolaylaştırmak ve daha kolay ve seri bir şekilde hizmet almalarını sağlamak amacıyla il ve ilçe müftülüklerine de evlendirme memurluğu yetkisi verilmektedir” denildi. Evlendiğini süresi içinde bildirmeyenlere 50 TL para cezası öngören madde ise yürürlükten kaldırılıyor.