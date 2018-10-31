Yeni yılda eğitimde reformlar artacak

Hükümet, 2019'da milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren reforma imza atacak.

Cumhurbaşkanlığı 2019 Yıllık Programı'na göre öğrenme ortamları, fırsat eşitliği, öğretmen nitelikleri, müfredat ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine ilişkin önemli adımlar atılacak.

YAZ OKULLARI GELİYOR

Devlet okullarında da tamamen ücretsiz olacak yaz okulları açılacak. Ücretli öğretmenlerin geliri artacak.

Dijital eğitime daha çok yatırım yapılması sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programdaki bazı önemli düzenlemeler hayata geçecek.

İKİLİ EĞİTİM AZALACAK

Erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanacak. Bu eğitim kademesinin niteliğinin artırılmasına yönelik ortak kalite standartları getirilecek. İkili eğitimden tekli eğitime geçme çalışmaları hızlanacak.

Bu eğitim öğretim döneminde güncellenen müfredatın işlevselliği artırılacak. Dijital eğitim ve öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturulacak. Sınıf içi öğretim uygulamalarındaki iyi örnekler geliştirilecek.





MESLEKİ EĞİTİME ÖZENDİRME

Sınav baskısı azaltılacak, meslek liseleri tercih edilebilir hale getirilecek. Mesleki ve teknik eğitimde alan eğitim 9'uncu sınıftan itibaren başlayacak.

Müfredatın esnek ve modüler olarak yapılandırılması sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecek.

GEZİCİ OTOBÜS SINIFLARI

Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacak. Oyun temelli gelişim etkinliklerinin yer aldığı yaz okulu programları açılacak.





ÖZEL OKULLARA DESTEK

Eğitimde alternatif finansman modelleri geliştirilecek. Özel sektörün eğitim kurumu açması, özel kesim ve meslek örgütlerinin mesleki eğitim sürecine idari ve mali yönden aktif katılımı özendirilecek. Bu kapsamda okulların finansman yöntemleri çeşitlendirilecek.

EĞİTİME BAĞIŞ

Okullara bağış yapacak kişilerin farklı miktar, tema ve yöntemle bağış yapabilmesi için il ve MEB düzeyinde bir yapı kurulacak, mevzuat, yazılım ve erişim düzenlemeleri yapılacak.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ ARTACAK

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında 5 üniversite destekleniyor. Buna 10 araştırma üniversitesi daha eklenecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MAAŞLARINDA ARTIŞ

Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenler için teşvik mekanizması kurulacak, öğretmenlik mesleği mevzuatına ilişkin çalışmalara başlanacak. Ücretli öğretmenlerin ücretleri artacak.