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Yeni yılda Kardak gerginliği

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri arasında Kardak Kayalıkları çevresinde yaşanan gerginlik yeni yılda da devam etti.

Ajanslar | 03.01.2017 - 06:21
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Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları'na aralık ayının başından itibaren Kilimli (Kalimnos) ve Leros Adaları'ndan balıkçılarla birlikte gelen üç Yunan Sahil Güvenlik botu, yeni yılın ilk günlerinde de bu tavrını sürdürerek, gerginliğe neden oldu.

Yeni yılda Kardak gerginliği

Dün saat 09.00 sıralarında, Yunan adalarından Kardak'a gelen 10 balıkçı teknesi, Çatal Adası ile Çavuş Adası arasındaki Türk karasularını ihlal etti. Bunun üzerine bölgeye üç Türk Sahil Güvenlik botu geldi.

Yeni yılda Kardak gerginliği

Türk Sahil Güvenlik Botları, Yunan balıkçıların Kardak Kayalıkları'na ip atıp, bağlanmak istemesine engel oldu. Yunan balıkçı ve sahil güvenlik botları Türk karusalarından uzaklaştırıldı.

Yeni yılda Kardak gerginliği

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