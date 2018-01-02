Dünyanın çeşitli yerlerinde yeni yıl farklı şekillerde kutlandı. Fransa, Hollanda, Estonya, ABD ve İtalya'da insanlar soğuk havaya aldırış etmeden kendilerini buz gibi suya attı.

Hollanda'da 40 bin kişi turistik kasaba Sceheveningen'de toplanarak 1 saat boyunca dans ettikten sonra kendini Kuzey Denizi'ne bıraktı.

Yeni yılı buz gibi sulara dalarak karşıladılar İZLE



EKSİ DOKUZ DERECEDE OKYANUSA GİRDİLER

ABD'de ise durum pek farklı değildi. New York'ta termometreler -9'u göstermesine rağmen gelenek devam etti. Mayo ve renkli kostümler giyenler kendini Atlantik Okyanus'una bıraktı.