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Yeni yılı buz gibi sulara dalarak karşıladılar

Dünyanın değişik ülkelerinden insanlar kış mevsimine ve dondurucu soğuk sulara aldırmadan yeni yıla yüzerek girdi.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 10:32..
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Dünyanın çeşitli yerlerinde yeni yıl farklı şekillerde kutlandı. Fransa, Hollanda, Estonya, ABD ve İtalya'da insanlar soğuk havaya aldırış etmeden kendilerini buz gibi suya attı.

Yeni yılı buz gibi sulara dalarak karşıladılar

Hollanda'da 40 bin kişi turistik kasaba Sceheveningen'de toplanarak 1 saat boyunca dans ettikten sonra kendini Kuzey Denizi'ne bıraktı.

Yeni yılı buz gibi sulara dalarak karşıladılar İZLE 

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ABD'de ise durum pek farklı değildi. New York'ta termometreler -9'u göstermesine rağmen gelenek devam etti. Mayo ve renkli kostümler giyenler kendini Atlantik Okyanus'una bıraktı.

Yeni yılı buz gibi sulara dalarak karşıladılar

Yeni yılı buz gibi sulara dalarak karşıladılar

Yeni yılı buz gibi sulara dalarak karşıladılar

Yeni yılı buz gibi sulara dalarak karşıladılar

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