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Yeni yılı kutlamak için tekel bayi soydular

Adana’da yeni yılı kutlamak için tekel bayiden içki ve sigara çalan zanlılar yakalandı.

İHA | 30.12.2017 - 09:09..
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bayi

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesinde meydana gelen olayda, yeni yılda kutlama yapmak isteyen Gökhan A. (22) ve Murat K. (23) paraları olmayınca tekel bayi soymak için plan yaptı.

İki arkadaş, gece yarısı elektrikli bisiklet ile tekel bayi yanına geldi. Bisikletten inen zanlılar iş yerinin arka kapısını kırarak içeri girdi.

İÇKİ, SİGARA VE PARA ÇALDILAR

Yanlarında getirdikleri çuvala çok sayıda içki ve sigara koyan Gökhan A. ve Murat K. ayrıca kasadaki 500 lirayı aldı.

Sabah iş yerine gelen Mehmet Ardıç (57), soyulduğunu anlayınca polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, civardaki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler hırsızların ellerindeki çuval ile sokakta koştuğunu tespit etti.

Yeni yılı kutlamak için tekel bayi soydular ViDEO

KISA SÜREDE YAKALANDI

Görüntülerden kimlikleri tespit edilen Gökhan A, kısa sürede yakalandı. Emniyette sorgulanan Gökhan A, "Yeni yılı kutlamak istedik, ancak paramız yoktu. Bize tekel bayi soygunu planladık. Çaldığımız içki ve sigaraları ise kutlama yapacağımız, ormanlık alana götürüp sakladık. Yanımızda Resul adında bir arkadaşımız daha vardı." dedi.

2 HIRSIZA EV HAPSİ VERİLDİ

Pişman olduğunu söyleyen Gökhan A,’nın amcası ise tekel bayi sahibinin zararının karşıladı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Gökhan A. ve Murat K. ev hapsi cezasına çarptırıldı. Polis, Resul isimli şahsı yakalamaya çalışıyor.

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