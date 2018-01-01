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Yeni yılın ilk kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Karabük’te yeni yılın ilk dakikalarında meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA | 01.01.2018 - 04:23..
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Saat 00:05 sıralarında 100. Mahallesi Jandarma Kavaşağında meydana gelen kazada, Kastamonu istikametinden Karabük’e seyreden Bekir Sıtkı Gülhan (35) yönetimindeki 35 KH 505 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Mücahit Köylü’nün (24) idaresindeki 37 BM 631 plakalı otomobille çarpıştı.

Yeni yılın ilk kazası: 1’i ağır 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüleri ile Mine Gülhan (28) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada sürücü Mücahit Köylü’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yeni yılın ilk kazası: 1’i ağır 3 yaralı VİDEO

Yeni yılın ilk kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Yeni yılın ilk kazası: 1’i ağır 3 yaralı

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