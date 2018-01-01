Yeni yılın ilk kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Saat 00:05 sıralarında 100. Mahallesi Jandarma Kavaşağında meydana gelen kazada, Kastamonu istikametinden Karabük’e seyreden Bekir Sıtkı Gülhan (35) yönetimindeki 35 KH 505 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Mücahit Köylü’nün (24) idaresindeki 37 BM 631 plakalı otomobille çarpıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada, otomobil sürücüleri ile Mine Gülhan (28) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada sürücü Mücahit Köylü’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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