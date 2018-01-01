1 Önümüzdeki 10 yılda mini buzul çağı yaşanabilir CNN Türk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, küresel iklim değişiklikleri üzerine yapılan tahmin ve tespitleri değerlendirdi.

2 Yeni yılı kutlarken 4’üncü kattan düştüler Samsun'da yeni yıl kutlaması için bir binanın 4'üncü katına çıkan ve alkol alan 2 kişi, apartman boşluğundan düşerek yaralandı.

3 Beyaz Saray'dan İran açıklaması ABD yönetimi, İran'da devam eden protestolarla ilgili, 'İran halkının kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz.' dedi.

4 New Yorklular yeni yılı bekliyor ABD'de yılbaşı kutlamalarının merkezi konumundaki New Yok Times Square Meydanı'nda, kutlamalar için geniş çapta güvenlik önlemi alındı.

5 Azerbaycan'da yeni yıl coşkusu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yeni yıl ve "31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü" kutlamaları yapıldı.

6 Yeni yılın ilk kazası: 1’i ağır 3 yaralı Karabük’te yeni yılın ilk dakikalarında meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.