taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.946
USD
3,5909
EURO
4,0668
ALTIN
140,79
PETR
48,8800

Yeni yönetmelik gayrimenkul sektörüne darbe vuracak

Sektörün önde gelenleri; yeni düzenlemeyle yapı, inşa ve mimarlık mesleğinin önemli ölçüde sorunlar yaşayacağı görüşünde birleşiyor.

05.07.2017 - 12:56
  1. Haberler
  2. Emlak
Yeni yönetmelik gayrimenkul sektörüne darbe vuracak

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, imarda yeni düzenlemeleri kapsayan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği"ne ilişkin ortak açıklama yaptı.

Yeni yönetmelik gayrimenkul sektörüne darbe vuracak

Açıklamada, gayrimenkul sektörünü temsil eden derneklerin, "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği"ne ilişkin görüşlerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ifade etmelerine rağmen sektörün saha tecrübesinin yönetmeliğe yansıtılmadığını gördükleri bildirildi.

"HER BİR MİMARİ ESER TELİF ESERİDİR"

Söz konusu yönetmeliğin bu haliyle yürürlüğe girmiş olması nedeniyle gayrimenkul sektörünün, yapı inşa ve mimarlık mesleğinin önemli ölçüde sorunlar yaşayacağı belirtilen açıklamada, “Her şeyden önce şehirlerimizin ve medeniyet inşa hedefimizin en önemli unsurlarından biri mimaridir. Mimari, yüzyılların getirdiği birikim, tecrübe, mesleki deneyim ve ahlakıyla birlikte gelecek vizyonuyla şekillenen, mimarlarımız elinde ete kemiğe bürünen, yapımcılarımız tarafından inşa edilerek hayat bulan imar faaliyetimizdir. Yüzyıllar boyu yazılı kurallardan çok, yazılı olmayan değerler ile gelişmiş, her hususu bir yönetmelik maddesine ve matematiksel hesaba sığdırılamayacak kadar geniş bir olgudur ve her bir mimari eser bir telif eserdir." ifadeleri kullanıldı.

Yeni yönetmelik gayrimenkul sektörüne darbe vuracak

(KONUTDER Başkanı Ziya Altan Elmas)

DÜZENLEMEYE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Açıklamada, 1 Haziran 2013 tarihli yönetmeliğin dört yıl önce vizyoner bir anlayışla ve tüm sektörün görüşleriyle harmanlanarak hazırlandığı anımsatılarak, yayınlandığı günden itibaren bürokratik bir anlayışın söz konusu yönetmeliği değiştirmeye ve daraltmaya çalıştığı vurgulandı. "Tüm bu gayretlerin sonucu olarak yayımlanan yeni yönetmelik öncelikli olarak mimarlık mesleğini uygulanamaz hale getirmiştir." denilen açıklamada, şehirlerin bundan sonra tek tipleştirici bir bakış açısıyla, gelecek vizyonundan uzaklaşarak inşa edileceğinin görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Mevcut düzenleme kültürel ve mimari mirasımızın geleceğe aktarılmasını sağlamaktan ve şehirlerimizi ileriyle taşımaktan uzak, adeta mimarların elini kolunu bağlayan, telif eser ortaya koymasının önünü kesen bir düzenlemedir." değerlendirmesine yer verildi.

"YENİ YÖNETMELİK BİRÇOK SORUNU BERABERİNDE GETİRECEK"

Açıklamada, yeni yönetmelikte bir diğer önemli konunun inşaat ruhsatının müktesep hak olmaktan çıkarılması olduğu, son anda yönetmeliğe ilave edilen bu düzenlemeyle hem yerli ve yabancı yatırımcıların hem de tüketicilerin büyük bir riskle karşı karşıya olduğu aktarılarak, "İmar Kanunu'na tamamen aykırı olan bu düzenlemeyle gayrimenkul sektörü en temel dayanağından yoksun hale getirilmiş ve yatırımların önü kesilmiştir. Mevzuata uygun olarak alınan inşaat ruhsatı ile yapılan projelerin imar planı iptalleriyle akamete uğraması hem yatırımcı hem tüketici hem de ülke ekonomisinin zarar görmesine sebep olacaktır. Gayrisafi yurt içi hasıladaki payı yüzde 8 olan ve ekonomik büyümeye önemli ölçüde destek veren, ayrıca toplam istihdamdaki payı yüzde 7,3 olan gayrimenkul sektörü geçmişte bu hususla ilgili birçok kez büyük sorunlar yaşamıştır. Yeni yönetmeliğin birçok sorunu beraberinde getireceğini, bundan en çok geniş halk kesimlerinin mağdur olacağını ve çıkacak olumsuzlukların zamanla kavranacağını düşünüyoruz."

Yeni yönetmelik gayrimenkul sektörüne darbe vuracak

"KISITLAYICI MADDELERİN DÜZELTİLECEĞİ YÖNÜNDEKİ ÜMİDİMİZİ MUHAFAZA EDİYORUZ"

Birçok alanda kısıtlayıcı maddelerin de bulunduğuna işaret edilen açıklamada, önceden maksimum üç bin metrekare olan sosyal tesis alanlarının daire sayısı ve proje büyüklüğü gözetilmeden maksimum 500 metrekareye indirildiği; mescitlerin, kreş ve çocuk oyun alanlarının toplam 750 metrekareden konutlar için 100 metrekareye, konut dışı kullanımlar için 200 metrekareye düşürüldüğü bildirildi.

YÖNETMELİĞE ÜÇ AYLIK GEÇİŞ SÜRECİ KONDU

Açıklamada şu bilgilere de yer verildi, "Otopark yapımının teşvik edilmesi gerekirken, otopark alanlarının en az otopark alanının iki katını geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasının; kullanıcı konforu açısından önemli olan asansör, bina giriş holü ve kat holünün asgari alanlar ile sınırlandırılmasının; bodrum katlarda yer alan ortak sığınakların asgari olması gereken alandan bir metrekare dahi büyük yapılamamasının; ortak alan depolarının kaldırılmasının; yangın yönetmeliği gereği yapılması zorunlu olan mahallerin sadece yangın merdiven evi ile sınırlı tutulmasının; daha önce herhangi bir sınırlandırma bulunmayan ve peyzaja zenginlik katan pergola, kameriye, açık yüzme havuzu ve süs havuzlarının bahçe alanının yüzde 10'u ile kısıtlanmasının nasıl bir toplumsal fayda sağlayacağını anlayamıyoruz. Bütün bunlara rağmen yönetmeliğe üç aylık bir geçiş süreci konmuştur. Bu sürede, gayrimenkul sektöründe ve ülke ekonomisinde derin yaralar açılmadan, yönetmelikteki kısıtlayıcı maddelerinin, çelişkili ve olumsuz yönlerinin düzeltileceği yönündeki ümidimizi muhafaza ediyoruz."

İlginizi Çekebilir
Farklı duvar dekorasyonları
Evinizin duvarını daha güzel dekore etmeniz için birbirinden farklı örnekleri bir araya getirdik.
Güneş enerjisinde hedef 10 milyon çatı
Güneş enerjisi paneli kurulumunda yapı ruhsat izni aranmayacak.
İngiltere'deki tarihi şato satılıyor
Sahiplerinin 30 yıldır yaşadığı Ogle Şatosu için 1.3 milyon euro isteniyor.
Yaz aylarına özel tente dekorasyonu
Yaz aylarında oldukça sık kullanılan tenteler dekorasyonda da yerini aldı...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
739 emniyet personeli görevine iade edildi

739 emniyet personeli görevine iade edildi

79
Wesley Sneijder İstanbul'a geldi

Wesley Sneijder İstanbul'a geldi

68
ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

31
Chloe Loughnan'ın bikinisiyle dikkat çekti

Chloe Loughnan'ın bikinisiyle dikkat çekti

92
Çağla Şıkel tatilde

Çağla Şıkel tatilde

44
Pepe İstanbul'a geldi

Pepe İstanbul'a geldi

122
Alman İç İstihbaratı MİT'i yakın takibe aldı

Alman İç İstihbaratı MİT'i yakın takibe aldı

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM