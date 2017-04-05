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Yeni Zelanda ve Ukrayna'dan, İdlib saldırısına tepki

Yeni Zelanda ve Ukrayna, Beşşar Esed rejiminin İdlib'de sivillerin ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısına tepki gösterdi.

05.04.2017 - 15:26
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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Murray McCully, hükümetin resmi sitesinden saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:"Barbar saldırıda mağdurlar arasında özellikle çocukların öldürülmesi ve yaralanması çok korkunç. Vahşetin tüm yönleriyle araştırılması ve faillerinin hesap vermesi için yapılan çağrılara katılıyoruz. Bu, Suriye'de sürmekte olan insani felakete eklenen bir başka acı bölüm. BMGK harekete geçmeli, yoksa böyle korkunç fiilleri görmeye devam edeceğiz."

"SORUMLULAR ADALETE TESLİM EDİLMELİDİR"

Ukrayna Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de kimyasal silahlarla yapılan saldırı ve masum sivillerin toplu katliamını "şok" olarak değerlendirdi. Ayrıca Klimkin, "Sorumlular adalete teslim edilmelidir." paylaşımında bulundu.

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