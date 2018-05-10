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Yeni Zelanda'da 14 kişi gazdan hastanelik oldu

Yeni Zelanda'da 16 katlı Augusta House binasında gaz sızıntısı yaşandı. Meydana gelen olayda 14 kişi hastanelik oldu.

AA | 10.05.2018 - 05:57..
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Yeni Zelanda’nın Auckland kent merkezindeki çok katlı bir binada meydana gelen gaz sızıntısından etkilenenlerden 14’ü hastaneye kaldırıldı, 50’si de olay yerinde tedavi edildi.

Yeni Zelanda'da 14 kişi gazdan hastanelik oldu

50 KİŞİ OLAY YERİNDE TEDAVİ EDİLDİ

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Victoria ve Elliot Caddesi'nin kesiştiği köşedeki, 16 katlı Augusta House binasının klimalarından henüz belirlenemeyen kokulu bir gaz sızıntısı meydana geldi.

Avustralya Havayolları Qantas’ın da ofislerinin bulunduğu binada yaşanan olay üzerine bölgeye gelen acil servis ekiplerinin, gazdan etkilenen 14 kişiyi ambulanslarla kentteki hastanelere naklettiği açıklandı.

Hastanelerde, mide bulantısı, kusma, baş ve göğüs ağrısı gibi belirtilerle tedavi altına alınanların stabil durumda olduklarını açıklayan St John Ambulans sözcüsü Simon Barnett, kokulu gazdan etkilenen 50 kişinin de bölgeye kurdukları geçici merkezde tedavi edildiklerini söyledi.

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