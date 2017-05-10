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Yeni Zelanda'da 7 kiloluk bebek doğdu

Yeni Zelanda'da 7 kilo 39 gramlık erkek bebek dünyaya geldi. Bebeğin ülkede doğan en ağır bebek olduğu düşünülüyor.

10.05.2017 - 07:38
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  2. Dünya

Radio New Zealand’da yer alan habere göre, Wellington Hastanesi’nde ismi açıklanmayan Lower Hutt kentinden bir anne ülkenin en ağır bebeği olduğuna inanılan 7,39 kilogram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

3 SAATTE DOĞDU

Sezaryen ile üç saat süren operasyonun ardından doğan bebeğin normalin iki katı ağırlığında ve 57 santimetre boyunda olduğu belirtildi.

İLK BEBEKLERİ 5,4 KİLO

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen aile, bebeğin sağlıklı ve mutlu olduğunu söyledi. İkinci oğlunu dünyaya getiren annenin ilk bebeğinin de 5,4 kilogram doğduğu açıklandı.

Yeni Zelanda'da 7 kiloluk bebek doğdu

"PİYANİST OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Çevresindekilerin, bebeklerini Yeni Zelandalı ünlü rugby oyuncusu Jonah Lomu’nun veliahtı olarak tanımladıklarını aktaran baba, "İnsanlar ona bir sonraki Jonah Lomu diyor fakat biz onun piyanist olacağını düşünüyoruz." dedi.

Yeni Zelanda medyasında yer alan haberlere göre ülkede şu ana kadar kayıtlara geçen yenidoğan bebeklerin en ağırı 2014 yılanda 6,85 kilogram ile Hamilton kentinde dünyaya gelmişti.

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