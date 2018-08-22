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Yeni Zelanda'da Başbakan vekillere zam yapmayacak

Vekillerin iyi maaş aldığını belirten Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, milletvekillerine 1 yıl zam yapılmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 22.08.2018 - 01:29..
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Yeni Zelanda'da Başbakan vekillere zam yapmayacak

Yeni Zelanda'da Eylül ayında maaşlarına yüzde 3 zam alacak olan vekillerin hayalleri suya düştü. Başbakan, alt gelir ve üst gelir arasındaki farkın kapanması gerektiğini ifade etti.

"TASARRUF DEĞİL MESAJ"

Yasa tasarısının gündeme getireleceğini söyleyen Başbakan Ardern, "Zaten yüksek gelir grubunda olduğumuz için, hükümet olarak yapmaya çalıştığımız şey, üst gelir grubundakilerle, alt gelir grubundaki Yeni Zelandalılar arasındaki farkı kapatmak" dedi.

Ardern, bunun önemli bir tasarruf anlamına gelmediğini, ancak ekonomiye ilişkin güçlü bir mesaj anlamına geldiğini kaydetti.

Yeni Zelanda'da Başbakan vekillere zam yapmayacak

KENDİ ZAMMINI DA YAKTI

Yüzde 3’lük zam, Başbakan'ın yıllık 427 bin 72 Yeni Zelanda Doları (1 milyon 722 bin TL) olan maaşına 14 bin 131 Yeni Zelanda Doları (57 bin lira) zam anlamına geliyordu.

Ardern, OECD üyesi 32 ülke içinde en fazla maaş alan beşinci lider. Dünya liderleri ve vatandaşlarının ortalama geliri arasındaki farkta ise Ardern üçüncü sırada.

Ardern, ülkesindeki ortalama maaşın 8.63 katını alırken, listenin ilk sırasında, ülkesindeki ortalama maaşın 10.14 katını kazanan Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull bulunuyor.

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