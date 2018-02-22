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Yeni Zelanda'da dere gibi akan taş heyelanı

Yeni Zelanda'da meydana gelen, devasa kayaları da beraberinde sürükleyen sel felaketi, korkunç görüntülere sahne oldu.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 15:41..
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Yeni Zelanda'da aşırı yağışlar neredeyse bir felakete neden oluyordu. Takaka şehrinde yaşayan 5 bine yakın kişi, bulundukları yerlerde mahsur kaldı. Bu kişiler helikopter, bot ve küçük uçaklarla kurtarıldı.

Yeni Zelanda'da dere gibi akan taş heyelanı İZLE

KAMERALARA YANSIDI

Sel felaketinin ise ortaya çıkardığı görüntüler oldukça korkutucu. Donna Field adında Yeni Zelandalı bir kadın daha önce hiç görülmemiş bir olayı kameralara kaydetti.

Yeni Zelanda'da dere gibi akan taş heyelanı

DEVASA TAŞLARI DA BERABERİNDE SÜRÜKLEDİ

Meydana gelen sel, devasa kayalıkları da beraberinde sürükledi. O anlar ise kameralara yansıdı.

Yeni Zelanda'da bu felaket yüzünden okullar kapandı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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