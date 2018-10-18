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Yeni Zelanda'da helikopter düştü: 3 ölü

Ülkenin Güney Adası'nda havalanmasından kısa bir süre sonra düşen uçakta ölenlerin pilot ile Koruma Dairesinden iki personel olduğu açıklandı.

AA | 18.10.2018 - 08:55..
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Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Wanaka Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra düşen helikopterdeki pilot ile Koruma Dairesinden (DOC) iki personel hayatını kaybetti.

BOŞ ALANA DÜŞTÜ

Dunedin kentinde yayın yapan Otago Daily Times'ın (OTP) haberine göre, DOC personelini taşıyan Hughes 500 tipi helikopter, Wanaka Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yakınlardaki boş alana düştü.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine üç ambulans ve bir kurtarma helikopterinin sevk edildiği belirtilen haberde, pilot Nick Wallis ile isimleri açıklanmayan DOC görevlisi iki kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

"KESİNLİKLE BİR TRAJEDİ"

Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerden ikisinin DOC personeli olduğunu doğrulayan ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise, "DOC personeli, her gün bizim adımıza ve çevremiz için bazen çok tehlikeli durumlarda her gün çalışıyor. Bu kesinlikle bir trajedi." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı, Ulaşım Kaza Soruşturma Komisyonu (TAIC) ekipleri yürütecek.

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