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Yeniden doğmak için: Bir Bitki Çayı Alır Mıydınız

Donatella Rizzati, karakter Viola'nın hayatının izinde doğadan gelen şifa ile yeniden doğmuş gibi hissetmenin sırrını veriyor.

Özel İçerik | 15.08.2018 - 16:21..
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Bir Bitki Çayı Alır Mıydınız

Viola, doğanın dilinden iyi anlıyor. Çözdüğü şifreyi ise, “Bir Bitki Çayı Alır Mıydınız?” adını verdiği kitabında açıklıyor. Her şey hem yerli yerinde duruyor hem de dağınık hissiyatı veriyorsa, bu kitabı okumanızın tam zamanı demektir…

Yeniden Doğmak İçin Bir Bitki Çayı Alır Mıydınız

( Donatella Rizzati)

BİR BİTKİ ÇAYI ALIR MIYDINIZ

Bu kitap, güzel kokulu bir dünyada cesur bir kadının Paris sokaklarında nasıl geçmişin üstesinden geldiğini anlatıyor. Nasıl mı?

Hepsi gereken miktarda olduğunda ve gerektiği kadar içildiğinde bitkilerin şifasını çok iyi biliyor Viola. Ancak sonra çok sevdiği bitkilerden ve şifalarından uzağa düşecek kadar yasa bürünüyor. Önce kocasını kaybediyor. Sonra sırayla her şey üst üste gelmeye başlıyor ve Viola, kırılma noktasında kendini toplamak için üniversite yıllarını geçirdiği Paris’e gidiyor.

Montmartre’nin tepelerinde büyülü bir dünyadan kopmuş da oracığa yerleşmiş gibi duran küçük aktarda buluyor şifasını. İşte tam da bu noktada, yeniden doğmak için bir bitki çayı alır mıydınız?

Yeniden Doğmak İçin Bir Bitki Çayı Alır Mıydınız

Bir Bitki Çayı Alır Mıydınız

Donatella Rizzati

Çev.: Eren Cendey

Hep Kitap

S.: 384

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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