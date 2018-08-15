Viola, doğanın dilinden iyi anlıyor. Çözdüğü şifreyi ise, “Bir Bitki Çayı Alır Mıydınız?” adını verdiği kitabında açıklıyor. Her şey hem yerli yerinde duruyor hem de dağınık hissiyatı veriyorsa, bu kitabı okumanızın tam zamanı demektir…

( Donatella Rizzati)

BİR BİTKİ ÇAYI ALIR MIYDINIZ

Bu kitap, güzel kokulu bir dünyada cesur bir kadının Paris sokaklarında nasıl geçmişin üstesinden geldiğini anlatıyor. Nasıl mı?

Hepsi gereken miktarda olduğunda ve gerektiği kadar içildiğinde bitkilerin şifasını çok iyi biliyor Viola. Ancak sonra çok sevdiği bitkilerden ve şifalarından uzağa düşecek kadar yasa bürünüyor. Önce kocasını kaybediyor. Sonra sırayla her şey üst üste gelmeye başlıyor ve Viola, kırılma noktasında kendini toplamak için üniversite yıllarını geçirdiği Paris’e gidiyor.

Montmartre’nin tepelerinde büyülü bir dünyadan kopmuş da oracığa yerleşmiş gibi duran küçük aktarda buluyor şifasını. İşte tam da bu noktada, yeniden doğmak için bir bitki çayı alır mıydınız?

Bir Bitki Çayı Alır Mıydınız

Donatella Rizzati

Çev.: Eren Cendey

Hep Kitap

S.: 384

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Damla Karakuş

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