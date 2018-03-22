taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.322
USD
3,9058
EURO
4,8357
ALTIN
167,29
PETR
69,3100

Yeniden görülen 'Kesik baş' davasında yine müebbet çıktı

Isparta'da kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım'a yeniden müebbet verildi.

DHA | 22.03.2018 - 10:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde 29 Ağustos 2012 tarihinde, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım hakkında, yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart 2015 tarihinde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi.

Yeniden görülen 'Kesik baş' davasında yine müebbet çıktı

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Nevin Yıldırım'ın bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşünü dikkate alarak, usul yönünden kararı bozdu.

YENİDEN YARGILANDI

Yargıtay tarafından yerel mahkemeye geri gönderilen dosya yeniden görüldü. Dün yapılan duruşmaya çeşitli illerden gelen kadın derneklerinden 30 kadar kadınla 8'i Nevin Yıldırım'ı savunmak üzere 9 avukat katıldı.

NEVİN YILDIRIM SEGBİS'LE KATILDI

Mahkeme heyeti kimlik tespitinin ardından Nevin Yıldırım'ın avukatlarının verdiği savunmaları okuyarak dosyaya koydu. SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu Antalya Cezaevi'nden duruşmaya katılan sanık Nevin Yıldırım'a da söz hakkı verildi. Yıldırım önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek savunma yapmadı.

'KASTEN ÖLDÜRME'

Savcı Taşan Tekeli, mahkeme heyetine bir önceki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın 'kasten öldürme' suçunu işlediğine kesin kanaat getirildiğini ve suçun işleniş bakımıyla tahrik unsurlarının uygulanmamasını, tutukluluk halinin devamını talep etti.

5 saat süren ve 2 kez ara verilen duruşmada mahkeme heyeti Nevin Yıldırım'a karar öncesi son sözünü sordu. Yıldırım, "Avukatlarımın savunmalarına katılıyorum, başka bir diyeceğim yok." dedi.

Yeniden görülen 'Kesik baş' davasında yine müebbet çıktı

AVUKATI TAHLİYE İSTEDİ

Sanık avukatı Derya Demirkılınç, mütalaaya itiraz ederek Nevin Yıldırım'ın sürekli tecavüze uğradığını, bunun neticesinde bu cinayeti işlediğini belirterek, "Müvekkilim rızaya dayalı bir cinsel ilişki yaşamamış, maktulle gönül ilişkisi yoktur. Şayet öyle olsaydı maktulle kaçar, evi terk ederdi. Kasıklarına hedef alınmış olması rızaya dayalı olmayarak ilişkiye giren kadınların davranış biçimi olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle ağır tahrik hükümlerinin uygulanması ve yattığı ceza süresi göz önünde bulundurularak tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.

ÖMÜR BOYU HAPİS

Karar öncesi duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, Nevin Yıldırım'a 'kasten öldürmek' suçunu işlediğinin sabit olduğunu bu nedenle ömür boyu hapisle cezalandırılmasına, meşru müdafaa ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmedildiğini açıkladı.

KADIN DERNEKLERİ TEPKİLİ

Duruşmaları en başından beri takip eden ve Yalvaç'a gelerek Nevin Yıldırım'a destek olan kadın kuruluşlarının üyeleri mahkemenin verdiği cezayı haksız bulduklarını belirterek, temyiz hakkını kullanacaklarını ifade etti.

Tecavüz eden adamı öldüren kadına verilen ceza bozuldu

Yeniden görülen 'Kesik baş' davasında yine müebbet çıktı

İLGİLİ HABERLER:

Kesik baş cinayetinde aşk sürprizi

Cinayet kurbanının eşi: Kocamı Nevin Yıldırım öldürmedi

Kesik baş davası 402 gün sonra başladı

Nevin Yıldırım kesikbaş cinayetini anlattı

Kesik baş cinayetinde DNA sonucu çıktı

Tecavüzcüsünü öldüren kadın doğurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Girit Adası’nda büyük orman yangını
Bu mevsimde Girit'te çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Adıyaman'da tekeri patlayan otomobil yoldan çıktı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolunun 18. kilometresinde tekeri patlayan otomobil yoldan çıkarken sürücü yaralandı.
Alkollüyken polis durdurunca kaçmaya çalıştılar
Kadıköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekipler arasında yarım saatlik bir kovalamaca yakalandı.
Ankara'da bulvarı kullanan yaya hayatını kaybetti
Ankara'da trafiğin aktığı bulvardan karşıdan karşıya geçmeye çalışan 34 yaşındaki Tarık Pekyürek, kaza sonrası hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

53
Afrin'de Kimar ve Berad düştü

Afrin'de Kimar ve Berad düştü

66
Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

29
Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

44
NASA dünyaya gelen asteroit için nükleer silah düşünüyor

NASA dünyaya gelen asteroit için nükleer silah düşünüyor

111
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı öldürüldü

75
Murat Boz'un şarkısı çalıntı çıktı

Murat Boz'un şarkısı çalıntı çıktı

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM