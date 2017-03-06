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Yeniden keşfedilmesi gereken şehir: Çanakkale

18 Mart Deniz Savaşları'nın yıl dönümümde Çanakkale'yi ziyaret eden Erdal Yazıcı, şehri anlattı.

06.03.2017 - 17:08
  1. Haberler
  2. Seyahat

Şehri ziyaret eden Erdal Yazıcı, Skylife Dergisi'ne bir gezi yazısı hazırlayarak Çanakkale'yi anlattı: Çanakkale’nin hangi çekim gücünü saysam; denizlerin kesiştiği bir suyolu üzerinde oluşu, eşsiz doğal çevresi ya da kadim uygarlıkların izlerini taşıması... Ama bu defa geliş sebebim, daha önce keşfetmeye fırsat bulamadıklarım olacak. İstanbul’dan yola çıktığımda sokak ışıkları henüz kararmamıştı.

Yeniden keşfedilmesi gereken şehir: Çanakkale

GEZGİNLERİN İLGİ ODAĞI

Listemin ilk sıralarında Gelibolu ve Eceabat var. Günün ilk ışıklarıyla varıyorum Gelibolu’ya; iskele yakınındaki kafeler cıvıl cıvıl; nefis bir kahvaltı yapıyorum. Bu sevimli yerleşim yerinin antik ismi olan Kallipolis az değişimle korunmuş.

Limanın bitişiğindeki kale burcu içindeki Pîrî Reis Müzesi, Azepler Namazgâhı, Hüdavendigâr Camisi, türbeler ve Gelibolu Mevlevihanesi her daim gezginlerin ilgi odağı.

Yeniden keşfedilmesi gereken şehir: Çanakkale

BİR DESTANIN COĞRAFYASI

Kısa süre içinde -Eceabat’a 11 km uzaklıktaki- Sestos’a varıyorum. Burası, antik çağlarda Hero ile Leandros’un yaşadığı hüzünlü aşk hikâyesinin geçtiği topraklar; kent kalıntıları Akbaş Koyu’nun karşı yamacında gözüküyor. Yaklaşık 5,2 km sonra Bigalı Kalesi kalıntılarının yanından geçiyorum; dikkatli bakıldığında deniz kıyısındaki kale kalıntıları fark ediliyor.

Yolun devamında -Eceabat’a 2,5 km kala- batı yönünde görünen Çanakkale Tarihi Millî Parkı girişine varıyorum; bu yol Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ve Müzesi'ne uzanıyor. Benim şu anda gezmekte olduğum topraklar 1914-1915 arasında yaşanan bir destanın şahididir.

Yeniden keşfedilmesi gereken şehir: Çanakkale

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