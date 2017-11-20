Yeniden Meclis Başkanı seçilen Kahraman'ın konuşması

Bir kez daha Meclis Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman konuşmasında şunları söyledi:

"DOSTLUĞUMUZU MİLLETİN ÖNÜNDE DE SERGİLEMELİYİZ"

"Değerli milletvekilleri, sizleri ve necip milletimizi saygı ile selamlıyorum. 26. yasama döneminin 2. devresi için TBMM Başkanlığı'na tekrar seçerek şahsıma gösterdiğiniz teveccühe teşekkürümü sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını saygı ile selamlıyorum. 26. yasama dönemi siyasi tarihimizde müstesna bir yere sahip olacaktır. FETÖ örgütünün kullanılması ile devletimiz yok edilmekle karşı karşıya geldi. Milletimizin kalbi Meclisimizin savaş uçakları ile bombalandı, helikopterlerle ateş altına alındı. Milletimiz parti farkı gözetmeksizin, milli birlikte ve kardeşlik ruhu ile meydanları doldurdu. Millet ve devlet düşmanlarından adalet önünde hesap sorulmaktadır. Ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz. Bayrağımızdaki kırmızı renk ceddimizin kanıdır. Hepimizin payı vardır. Dostluğumuzu ve kardeşliğimizi toplumun karşısında da sergilemeliyiz. Dostluk önce insanın kendisi ile barışık olması ile başlar."