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Yeniden milletvekili olmayanların hakları sürecek

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yeniden aday olmayan ya da seçilemeyen milletvekillerinin özlük haklarından yararlanabilmeleri için harekete geçti.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 09:32..
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Yeniden milletvekili olmayanların hakları sürecek

Yeniden milletvekili olmayanların hakları sürecek

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerine mektup göndererek, görevi sona erecek olan milletvekillerine yararlanacakları haklarını bildirdi ve bu haklardan yararlanabilmeleri için yapmaları gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

4 YIL PRİM ÖDENMEYE DEVAM EDECEK

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Kahraman, mektubunda emekli olmadan milletvekilliğinden ayrılacak olanlara 4 yıla kadar primlerinin TBMM tarafından ödeneceğini belirterek, bundan yararlanmak isteyenlerin Meclis’e başvurmasını istedi.

TEDAVİ YARDIMLARI, PASAPORT KULLANIMI

Mektupta milletvekili seçilemeyenlerin tedavi yardımlarının aynen devam edeceği, pasaportların süresi bitene kadar kullanılabileceği kaydedildi.

Milletvekili emekli aylığı alanlara ise yeniden kamuda herhangi bir işe girmeleri durumunda emekli aylıklarını kestirmeleri uyarısında bulunuldu.

Yurtiçi ve yurtdışı gezileri dolayısıyla avans borcu olan milletvekillerinden, avansları kapatmaları istendi.

BİR VEKİLİN SADECE İMPLANT HARCAMASI 36 BİN LİRA

Tedavi yardımlarının içeriğinde en çok dikkat çeken implant hakkıydı. Geçtiğimiz ay yapılan son zamla birlikte 8 olan implant hakkı 12'ye yükselirken, implant başına 500 lira olan bütçe 1000 liraya çıktı.

Muayene bedeliyle birlikte bir kişi için Meclis'in bütçesinden 36 bin liraya kadar ödeme yapılıyor.

BU HAKLARIN DEVAM ETMESİ İÇİN BAŞVURACAKLAR

Milletvekilliğinden ayrılan her vekil bu haklardan yararlanmaya devam etmek için Meclis'e başvuruda bulunması gerekiyor.

GEZİLER İÇİN AVANS BORÇ

Milletvekilleri, şu anda yurtiçi ve yurtdışı gezileri için avans borç da alabiliyor. Ancak milletvekilliği sonlanacak olanların bu borcu kapatmaları gerekiyor.

TRAFİK CEZALARINDAN MUAF

Bunların yanında, trafik cezalarından da muaf olan Milletvekilleri, aylık maaşının 2 katı kadar haberleşme gideri için de ödeme alıyor.

HABERLEŞME GİDERİ

Yeniden milletvekili adayı olmayan ya da seçilemeyecek olan milletvekilleri bu haberleşme gideriyle ilgili, 21 bin 275 TL’nin üzerindeki faturaları ödemesi gerekiyor.

Kahraman'ın mektubunda Milletvekillerinin trafik cezalarından muaf araçları için yapılan uygulamanın, emniyete bildirilmiş olan plakalar için 24 Haziran’dan itibaren sona ereceği de hatırlatıldı.

Yeniden milletvekili adayı olmayan ya da seçilemeyecek olan milletvekillerinin, Aralık 2017 ile 24 Haziran arasındaki tarih dikkate alınarak, aylık maaşın 2 katına kadar karşılanan haberleşme giderleri çerçevesinde, 21 bin 275 TL’nin üzerindeki faturaları da ödemesi istendi.

Yeniden milletvekili olmayanların hakları sürecek

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