Yeniden yapılandırma başvurusu için bugün son gün

Vergi borcu yapılandırılmasıyla ilgili tanınan süre bugün sona eriyor. Yapılandırmayla emlak ve çevre temizliği vergisi dışında kalan tüm vergiler yapılandırılabilecek. Yapılandırma kapsamında peşin ödeme yapanların gecikme faizi yüzde 95 oranında silinecek.

Bugün de tanınan af süresinin son günü olması sebebiyle vergi dairelerinde yoğunluk sabah erken saatlerde başladı. Vatandaşlar vergi affından yararlanmak ve borçlarını ödemek için Şişli Okmeydanı’nında bulunan vergi dairesine geldi.

İNTERNET ÜZERİNDEN BEKLEMEDEN BAŞVURU YAPILABİLİR

Bazı vatandaşlar sırada beklerken, bazı vatandaşlar da internet üzerinden ödeme yapmaya çalışıyor.

Son başvuru gününde yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor.

Ayrıca vergi daireleri de yoğunluk nedeniyle bugün saat 23.59'a kadar açık olacak.

"BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLDU"

Vergi borcunu ödemek için sırasının gelmesini bekleyen Sebahattin Çekici, “Yapılandırmadan istifade ediyoruz şuanda. Yapılandırma bizim için çok iyi oldu. Vatandaşa bir kolaylık sağladılar. Bugün son gün onun için biraz kalabalık, sabah erken geldik mecburen.” şeklinde konuştu.

VERGİ DAİRELERİNDE YOĞUNLUK VAR

Vergi borcunu internetten ödemeye çalışan Cengiz Sağ, “İçeride yoğunluk var. İnternet şifremi kaybetmiştim tekrar geldim aldım. İnternetten yapacağım. Eğer herkes internetten yaparsa burada yoğunluk yaşanmaz.” dedi.