taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.158
USD
4,9129
EURO
5,7580
ALTIN
192,96
PETR
75,3300

Yeniden yapılandırma başvurusu için bugün son gün

Yapılandırma kanunundan yararlanarak borçlarını ödemek isteyenler, bugün son gün olması sebebiyle vergi dairelerine akın edince yoğunluk oluştu. Vergi daireleri bugün 23.59'a kadar açık olacak.

İHA | 31.07.2018 - 10:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber

f

Vergi borcu yapılandırılmasıyla ilgili tanınan süre bugün sona eriyor. Yapılandırmayla emlak ve çevre temizliği vergisi dışında kalan tüm vergiler yapılandırılabilecek. Yapılandırma kapsamında peşin ödeme yapanların gecikme faizi yüzde 95 oranında silinecek.

Bugün de tanınan af süresinin son günü olması sebebiyle vergi dairelerinde yoğunluk sabah erken saatlerde başladı. Vatandaşlar vergi affından yararlanmak ve borçlarını ödemek için Şişli Okmeydanı’nında bulunan vergi dairesine geldi.

İNTERNET ÜZERİNDEN BEKLEMEDEN BAŞVURU YAPILABİLİR

Bazı vatandaşlar sırada beklerken, bazı vatandaşlar da internet üzerinden ödeme yapmaya çalışıyor.

Son başvuru gününde yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor.

Ayrıca vergi daireleri de yoğunluk nedeniyle bugün saat 23.59'a kadar açık olacak.

"BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLDU"

Vergi borcunu ödemek için sırasının gelmesini bekleyen Sebahattin Çekici, “Yapılandırmadan istifade ediyoruz şuanda. Yapılandırma bizim için çok iyi oldu. Vatandaşa bir kolaylık sağladılar. Bugün son gün onun için biraz kalabalık, sabah erken geldik mecburen.” şeklinde konuştu.

VERGİ DAİRELERİNDE YOĞUNLUK VAR

Vergi borcunu internetten ödemeye çalışan Cengiz Sağ, “İçeride yoğunluk var. İnternet şifremi kaybetmiştim tekrar geldim aldım. İnternetten yapacağım. Eğer herkes internetten yaparsa burada yoğunluk yaşanmaz.” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de gizli karar merkezi iddiası Tuncay Özkan'ı çıldırttı

CHP'de gizli karar merkezi iddiası Tuncay Özkan'ı çıldırttı

116
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

46
Türkiye'nin BRİCS'e alınması gündemde

Türkiye'nin BRİCS'e alınması gündemde

54
Aleyna Tilki: Türkiye’de tatil mi yapılır

Aleyna Tilki: Türkiye’de tatil mi yapılır

308
Salih Müslim'den kuru tehditler

Salih Müslim'den kuru tehditler

99
Ahmet Şık: Bu ülkenin mayası kötülük barındırıyor

Ahmet Şık: Bu ülkenin mayası kötülük barındırıyor

250
Buse Narcı: Sinan'a Yunan heykelim diye sesleniyorum

Buse Narcı: Sinan'a Yunan heykelim diye sesleniyorum

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM