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Yenikapı- Atatürk Havalimanı hattı sürücüsüz olacak

Yenikapı- Atatürk Havalimanı hattına iki yeni istasyon eklenecek ve hat sürücüsüz olarak yolcuları taşıyacak.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 15:51..
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Yenikapı- Atatürk Havalimanı hattı sürücüsüz olacak

İstanbul'un ilk metro hattı olarak kabul edilen Yenikapı- Atatürk Havalimanı (M1) metrosu için yeni bir çalışma başlatıldı.

Yenikapı- Atatürk Havalimanı hattı sürücüsüz olacak

İHALE 12 HAZİRAN'DA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hattın sürücüsüz olması için sinyalizasyon ve platform ayırıcı kapı sistemleri alımı için ihale açtı. Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre; “Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metrosu Sinyalizasyon ve Platform Ayırıcı Kapı Sistemleri Temin ve İşletmeye Alma İşleri” için 12 Haziran'da ihale düzenlemeye hazırlanıyor.

Yenikapı- Atatürk Havalimanı hattı sürücüsüz olacak

İKİ İSTASYON DAHA EKLENECEK

Dönüşme işleminin yanı sıra 23 istasyona peron ayırıcı kapı sistemi de yapılacak. Ayrıca metro hattında iki istasyon daha eklenecek.

Yeni yapılacak istasyonların ilki Ulubatlı - Bayrampaşa istasyonları arasına inşa edilecek ve “Vatan İstasyonu” olarak adlandırılacak. Bu istasyon hem metro, hem de metrobüs durağıyla entegre edilecek. Bir diğeri ise Sağmalcılar-Kocatepe istasyonları arasında inşa edilecek ve hat 'Sağmacılar 2' adını alacak.

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