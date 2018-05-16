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Yenikapı mitinginin sloganı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Yenikapı'da düzenlenecek mitingle bütün dünyaya seslenilerek, İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulümlere tepki gösterilecek.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 07:56..
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AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde önümüzdeki cuma günü Yenikapı'da tarihi bir miting düzenleyecek. Mitingin amacı ise İsrail'in Filistin halkına yaptığı katliamları protesto etmek.

Yenikapı mitinginin sloganı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'dan sadece Türkiye'ye değil, aynı zamanda bütün dünyaya seslenecek.

Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi, mitingin sloganının "Zulme karşı duruş" olacağını söyledi.

"DÜNYAYA MESAJ VERMEK İÇİN YENİKAPI SEÇİLDİ"

Selvi yazısında konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece Türkiye’ye döndü. Bugün ve yarın üst kurulda yer alan AK Parti yöneticileriyle birlikte milletvekili listeleri üzerinde çalışacak. Ama bir yandan da Kudüs konusunda temaslarını sürdürecek. Cuma günü İstanbul’da Yenikapı’da yapılacak olan Kudüs mitingine çok büyük önem veriliyor. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından Türkiye, Yenikapı’dan dünyaya mesaj vermişti. Bu kez de Filistin’de yaşanan katliama karşı dünyaya mesaj vermek için Yenikapı seçildi. “Zulme karşı duruş” sloganı seçildi."

Yenikapı mitinginin sloganı belli oldu


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