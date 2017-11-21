Yenikapı- Sefaköy Metro Hattı 2020'de açılacak

Çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni bir metro projesini de hayata geçiriyor.

2020'DE HİZMETE SUNULACAK

Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metro Hattı için çalışmalar start aldı. 14 Kilometrelik hattın yapımı 2020'de tamamlanıp hizmete sunulacak. Bu projeyle birlikte Yenikapı-İncirli arasındaki ulaşım süresi 21 dakikaya inecek.

HATLAR DA BELLİ OLDU

Metro istasyonları da belli oldu. Buna göre; Yenikapı, Kocamustafapaşa, Silivrikapı, Zeytinburnu, Osmaniye, İncirli, Adnan Kahveci, Siyavuşpaşa, Zafer Çobançeşme, Sefaköy istasyonları hatta yer alacak.