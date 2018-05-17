Yenikapı'da Kudüs mitingi için hazırlıklar sürüyor

Yenikapı miting alanında yarın yapılacak, "Filistin Halkına Destek Mitingi" öncesinde, çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

SAHNE KURULDU

Miting alanında üzerine “Zulme lanet, Kudüs'e destek" yazılı büyük bir sahne kuruldu.

Sahnenin iki yanında ise "İnsanlık adına İstanbul ayakta" yazılarının yer aldığı görüldü.

SANATÇILAR DA SAHNEDE OLACAK

Miting öncesi Maher Zain, Ömer Karaoğlu ve Uğur Işılak gibi sanatçılar da sahnede olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı mitingin yarın saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

BAHÇELİ: YENİKAPI'DA BULUŞMAK DİLEĞİYLE

Twitter hesabından miting için çağrı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli "18 Mayıs 2018 Cuma günü, İslam’ın vicdanı, Türklüğün kati ve keskin şuuru Yenikapı’da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı’da buluşmak dileğiyle…" ifadelerini kullandı.

Yenikapı'da Kudüs mitingi VİDEO