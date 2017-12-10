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Yenikapı'da Kudüs mitingi

Saadet Partisi'nin çağrısıyla ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto için düzenlenen "Kudüs İslam'ındır" mitingi başladı.

Haber Merkezi | 10.12.2017 - 15:04..
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Hak-İş, Memur-Sen, İHH İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri Derneği, ASKON, MÜSİAD, TÜGVA, TÜRGEV, ÖNDER başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği mitingde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri halka hitap etti.

Yenikapı'da Kudüs mitingi

Yenikapı'da Kudüs mitingi

TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLARI

Mitinge katılmak isteyenler, öğle saatlerinden itibaren Yenikapı Etkinlik Alanı'na gelirken, arama noktalarından geçenlere Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı.

AA'nın aktardığına göre; Filistin'e destek mesajları içeren atkılar takan, kelime-i tevhid bayrakları taşıyan birçok vatandaş, sık sık tekbirler getirerek "Hamas'a selam direnişe devam", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Oluk oluk kan aksa, kurtulacak El-Aksa" sloganları attı.

Miting öncesi gelenlere Filistin mücadelesini konu alan marşlar dinletilirken, alan kadın ve erkekler için ikiye bölündü.

Yenikapı'da Kudüs mitingi

Osman Gündüz, Mikail Şimsek ve Harun Beyaz sevilen ezgilerini seslendirirdi.

Vatandaşlar için seyyar mescitler ve tuvaletler kurulan meydanın çeşitli yerlerine dev vinçlerle hoparlörler yerleştirildi.

Alana kurulan dev platformda Kubbet'üs Sahra figürü, merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in dev portreleriyle Filistin bayrağı yerleştirildi.

Saat 13.00'te başlaması öngörülen miting sağanak nedeniyle 14.30'da başladı.

Yenikapı'da Kudüs mitingi

Yenikapı'da Kudüs mitingi

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