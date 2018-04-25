Yenikapı'ya inşa edilecek limanın ihalesi 8 Mayıs'ta

Ulaştırma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Yenikapı'da kruvaziyer liman projesini hayata geçireceğini açıklamıştı. Bakanlık projenin ihalesiyle ilgili şartname yayınladı.

KRUVAZİYER VE YOLCU SALONU İNŞA EDİLECEK

Yenikapı'da miting alanının yanına inşa edilecek liman için 120 bin metrekare kruvaziyer alanı ve 30 bin metrekarelik yolcu salonu inşa edecek.

2,7 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Proje tamamlandığını 2,7 milyon yolcuya hizmet verecek. Limanda 3000 m olan 8 adet yanaşma yeri de yer alacak. Ayrıca limana karayolu ve raylı sistem bağlantıları da inşa edilecek.