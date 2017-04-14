Yenilebilir su topları üretildi

Her gün su tüketimi için kullanılan milyonlarca pet şişe çöpe atılırken, doğada binlerce yılda kaybolan bu şişeler insan ve çevre sağlığına son derece zarar veriyor. İngiltere' de üç öğrencinin kurduğu bir firmada ise bu sorunu ortadan kaldırabilecek bir ürün geliştirdi. Firma, denizyosunu özünden yapılan ve pet şişelere gerek kalmadan su ile birlikte tüketilebilecek ‘Ohoo! isimli su balonları üretti.

TOPLARIN ÜRETİMİNDE DENİZ YOSUNU KULLANILIYOR

Firmadan yapılan açıklamaya göre, bu su balonları çevre için yararlı olmalarının yanı sıra plastik şişelerden çok daha az maliyetle üretilebiliyor. Topların üretiminde denizyosunu özünün yanı sıra kalsiyum klorid ve kahverengi alg kullanılıyor. Bu bileşenlerin içine buz koyularak üretilen topların dışını saran ve yenilebilen kısmın temiz kalmasını sağlayan ince zar da tüketilmek istendiği zaman soyulabiliyor. Topların aromalı ve aromasız versiyonları da mevcut.

YÜZLERCE KİŞİ YATIRIM YAPTI

Sürdürülebilir projeler geliştirmek isteyen firma, bu su toplarının deneme amaçlı kullanımına bu yıl başlamayı ve ilk olarak maraton ve müzik festivallerinde tanıtmayı hedefliyor. Proje için CrowdCube kitlesel fonlama sitesinde başlatılan kampanyada ise 730 bin dolar yatırım toplandı. 500’ü aşkın kişi projeye yatırım yaptı.