Yenilenebilir enerjiye 1,1 milyar liralık destek sağlandı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında üretilen elektrik için ödenen destek miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 250 milyon 482 bin lira artarak 1 milyar 130 milyon 451 bin liraya ulaştı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, YEKDEM kapsamında bu yıl ocakta 3 milyar 569 milyon 217 bin kilovatsaat elektrik üretildi. Bunun 1 milyar 593 milyon 744 bin 12 kilovatsaatlik kısmı YEKDEM kapsamındaki rüzgar santrallerinden, 1 milyar 413 milyon 600 bin 57 kilovatsaatlik kısmı ise hidroelektrik kaynaklardan üretildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN 1 MİLYAR 130 MİLYON ÖDENDİ

Kalan yaklaşık 561 milyon 873 bin kilovatsaatlik üretim ise biyogaz, biyokütle, Jeotermal ve çöp gazı kaynaklarından elde edildi. Bu kaynaklardan üretilen elektriğe 1 milyar 86 milyon 950 bin 691 lira ödenirken, lisanssız güneş enerjisinden elde edilen elektrik için de 43 milyon 500 bin 734 lira ödeme yapıldı.

Böylece, ocakta YEKDEM kapsamında yapılan elektrik üretimi için ödenen destek miktarı geçen yılın aynı ayına göre 250 milyon 482 bin lira artarak 1 milyar 130 milyon 451 bin lira oldu.