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Yenilenen Ekşisu tatilcileri bekliyor

Erzincan'ın Ekşisu Mesire alanının çehresi tamamen değişiyor. Ağaçlandırmadan yürüyüş yoluna, oyun alanlarından otoparkına kadar yenilenme çalışmaları devam ediyor.

İHA | 23.06.2018 - 11:44..
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Erzincan’ın önemli mesire alanlarından biri olan Ekşisu bölgesinde belediye tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Kente 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşisu Mesire alanında çeşitli tadilat ve ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilirken, bölgede yeni yürüyüş yolları, seyir terasları, seyir köprüleri ve çocuk oyun parkları inşa edildi.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Mesire alanının güneyinde bulunan göletin etrafında çevre düzenlemesi ve otopark genişletme çalışmalar da tamamlanıyor.
Ekşisu’yun çehresinin tamamen değiştiğini söyleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, yapılan çalışmalar ile çevre illerden gelen vatandaşların mesire alanına hayran kaldığını ifade etti.

Yenilenen Ekşisu tatilcileri bekliyor

5,5 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Başkan Başsoy, Erzincan Belediyesi olarak şehir genelinde olduğu gibi Ekşisu mesire alanında da birçok başarılı çalışmalara imza attıklarını belirtti.Ekşisu bölgesine son üç yılda yapılan yatırımların mali değeri ise 5,5 milyon TL’yi buldu.

''HER YER AĞAÇLANACAK''

Havaların ısınması ile birlikte Ekşisu Mesire alanında ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Başkan Başsoy, "Mesire alanını daha da genişleterek ağaçlandırma çalışması yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat gezebilmeleri amacıyla yollarımızı kilitli parke taşı ile kapladık. Yeni oyun ve oturma gurupları kurduk. Araç otoparkının etrafını düzenli bir hale getirerek yeşil alan ile kaplanacak.
Hemşerilerimiz hafta sonlarında tatil günlerinde piknik yapmak için burayı Ekşisu’yu tercih ediyorlar.Diğer illerden ve yurt dışından gelen misafirlerini de Ekşisu’ya getiriyorlar. Bizler Erzincan için varız Erzincan’a hizmet için varız, Erzincan’ı tercih edilir hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yenilenen Ekşisu tatilcileri bekliyor

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Çevre Düzenleme ve Yeşil Alan projesiyle Ekşisu Mesire alanında gerçekleştirilen rekreasyon alanı projesiyle ödül almıştı.

Yenilenen Ekşisu tatilcileri bekliyor

Yenilenen Ekşisu tatilcileri bekliyor


Yenilenen Ekşisu tatilcileri bekliyor



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