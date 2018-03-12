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Yepyeni bir Ursula K. Le Guin kitabı

'Sözcüklerdir Bütün Derdim: Hayat ve Kitaplar Üzerine Yaz' 16 Mart'ta hep kitap tarafından raflarda yerini almaya başlayacak.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 12:14..
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Bilimkurgu ve fantastik edebiyatın en önemli yazarlarından biri olan ve 2018’in Ocak ayında hayata veda eden Ursula K. Le Guin’in ölmeden önce yayımladığı son kitaplarından Sözcüklerdir Bütün Derdim: Hayat ve Kitaplar Üzerine Yazılar, 16 Mart’ta hep kitap’ın Atölye serisi kapsamında raflarda!

Yepyeni bir Ursula K. Le Guin kitabı

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Yazarın okuyucularına bıraktığı bir miras niteliğindeki kitap, okumak ve yazmak isteyen tüm edebiyatseverlere ışık tutuyor.

Yepyeni bir Ursula K. Le Guin kitabı

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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