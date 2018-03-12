Yepyeni bir Ursula K. Le Guin kitabı

Bilimkurgu ve fantastik edebiyatın en önemli yazarlarından biri olan ve 2018’in Ocak ayında hayata veda eden Ursula K. Le Guin’in ölmeden önce yayımladığı son kitaplarından Sözcüklerdir Bütün Derdim: Hayat ve Kitaplar Üzerine Yazılar, 16 Mart’ta hep kitap’ın Atölye serisi kapsamında raflarda!

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Nobelkitap

Yazarın okuyucularına bıraktığı bir miras niteliğindeki kitap, okumak ve yazmak isteyen tüm edebiyatseverlere ışık tutuyor.

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