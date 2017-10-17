Yer altındaki çöp konteynerinin içine düştü

Olay merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinden evine giden Fatih T, yer altındaki çöp konteynerinin, kapağının açık olduğunu fark etmedi.
5 METRE DERİNLİKTEKİ KONTEYNIRA DÜŞTÜ
Karanlığın etkisiyle 5 metre derinliğindeki konteynerin içine düşen Fatih T,'nin ayağı kırıldı. Bağırarak yardım isteyen yaralı vatandaşın yardımına ise çevredekiler koştu.
İP YARDIMIYLA ÇIKARILDI
Uzun süre çöplerin içinde kalan yaralı adam, ip yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ambulansla Hastaneye kaldırılan Fatih T,'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.