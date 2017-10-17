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Yer altındaki çöp konteynerinin içine düştü

Adana'da 34 yaşındaki Fatih T, yer altındaki çöp konteynerinin içine düşerek yaralandı.

17.10.2017 - 05:51
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Olay merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinden evine giden Fatih T, yer altındaki çöp konteynerinin, kapağının açık olduğunu fark etmedi.

5 METRE DERİNLİKTEKİ KONTEYNIRA DÜŞTÜ

Karanlığın etkisiyle 5 metre derinliğindeki konteynerin içine düşen Fatih T,'nin ayağı kırıldı. Bağırarak yardım isteyen yaralı vatandaşın yardımına ise çevredekiler koştu.

İP YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Uzun süre çöplerin içinde kalan yaralı adam, ip yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ambulansla Hastaneye kaldırılan Fatih T,'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yer altındaki çöp konteynerinin içine düştü

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