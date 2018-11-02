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Yer radarı ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılacak

İstanbul Havalimanı'nda termal kameralar ve fiber optik sensörlerin yanı sıra ilk kez yer radarları da hizmette olacak.

DHA | 02.11.2018 - 11:41..
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Dünya'nın tek çatı altında sıfırdan inşa edilen havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nda güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarıldı. Havalimanında termal kameralar ve fiber optik sensörlerin yanı sıra ilk kez yer radarları da kullanılacak.

SON TEKNOLOJİ İLE GÜVENLİK

76.5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan İstanbul Havalimanı, güvenlik önlemleri kapsamında terminal içerisine konulan kamera sistemleriyle de dikkat çekiyor. Güvenliğin son teknoloji ile sağlanacağı havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak. Hareketlilik 2.5 kilometre mesafeden başlayarak tespit edilecek. 60 metrede bir sabit kamera olacak, 360 metre de bir PTZ isimli güvenlik kameraları, 720 metrede bir kurulan termal kameralar ve fiber optik sensörler ile hareket kaynağı bulunacak.

Yer radarı ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılacak

9 BİN AKILLI KAMERA

Böylece terminal binası içerisinde buluna toplam 9 bin akıllı kamerayla, 8 ayrı kusurlu hareket tespit edilebilir olacak. Ayrıca havalimanında ilk etapta 35 pasaport polisi olmak üzere toplam 310 emniyet mensubu görevlendirildi. Terminal binası içinde güvenliği polis, dış çevre emniyetini ise jandarma sağlıyor. Ayrıca 100 gümrük memuru da yakın bir zamanda yeni havalimanında görev yapmaya başladı. Ayrıca terminal içerisinde 3 bin 500 özel güvenlik personeli de görev yapacak.

Yer radarı ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılacak

BİN 700 KİLOMETRELİK FİBER KABLO KULLANILACAK

Terminal içerisinin yanı sıra havalimanın bulunduğu alanın çevresine de yüzlerce kamera yerleştirildi. Aralıksız olarak görüntü alabilen yüksek çözünürlüklü kameralar tarafından 7/24 havalimanının çevresi izleniyor. Bunların yanı sıra İstanbul Havalimanı'nda 3 adet veri merkezi (data center), 102 adet entegre sistem, 467 adet sunucu ve 780 telekomünikasyon odası olacak. Havalimanı bünyesinde 20 milyon GB'lık data alanı mevcut olacak. Bu arada havalimanına döşenmek için planlanan fiber kablo uzunluğunun İstanbul- Berlin arasındaki bin 700 kilometreye eşit olduğu öğrenildi.

Yer radarı ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılacak




Yer radarı ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılacak



Yer radarı ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılacak



Yer radarı ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılacak




Yer radarı ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılacak

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