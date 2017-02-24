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Yeraltı sığınağında 1,2 milyon dolarlık esrar tarlası

İngiltere'nin Wiltshire bölgesindeki eski bir nükleer yeraltı sığınağında esrar tarlası bulundu.

24.02.2017 - 20:15
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BBC Türkçe'nin haberine göre Çarşamba gecesi gerçekleştirilen operasyonda polis, "girişi neredeyse mümkün olmayan" sığınağa ancak aradıkları 6 şüpheli dışarı çıktıklarında girebildi.

Yeraltı sığınağında 1,2 milyon dolarlık esrar tarlası

2 KATLI VE 20 ODA VAR

Polis müfettişi Paul Franklin, kapı açıldıktan sonra düzeneğin ne kadar büyük olduğunu keşfettiklerini söylüyor. Franklin, "Binada yaklaşık 20 oda var ve bina 2 kat" diyor.

Yeraltı sığınağında 1,2 milyon dolarlık esrar tarlası

ÜLKEDEKİ EN BÜYÜK EKİNLERDEN

Franklin, "Neredeyse her oda toptan satış için üretilen kenevir bitkisiyle doluydu ve eskiden kalan bitkilere dair kalıntılar vardı" dedi ve bunun ülkedeki en büyük ekinlerden olduğunu ekledi.

Yeraltı sığınağında 1,2 milyon dolarlık esrar tarlası

SIĞINAK NÜKLEER SALDILAR İÇİN YAPILMIŞ

Esrar üretilen Savunma Bakanlığı'na ait eski yeraltı sığınağı, 1980'de bölgede yaşayanları ve yerel hükümet yetkililerini nükleer bir saldırıdan korumak için yapılmıştı.

Yeraltı sığınağında 1,2 milyon dolarlık esrar tarlası

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