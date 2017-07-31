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Yerde bulduğu 20 bin lirayı teslim etti

Kocaeli'de bir kişi, yerde bulduğu 20 bin lirayı zabıta aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

31.07.2017 - 13:30
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Körfez ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Kaya, yolda bulduğu 20 bin lirayı, sahibinin bulunması için Körfez Belediyesi'ne götürdü.

Zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından parayı düşüren kişinin ilçede mobilya işleri yapan Barış Saka olduğu tespit edildi.

PARA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya, Kaya ve Saka'yı belediyede bir araya getirerek, 20 bin liranın sahibine teslim edilmesini sağladı.

Yerde bulduğu 20 bin lirayı teslim etti

Parası bulunduğu için büyük mutluluk yaşayan Saka, ev almak amacıyla 20 bin lira kredi çektiğini, parayı delik olduğunu unuttuğu iş elbisesinin cebine koyarak bankadan çıktığını söyledi.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Saka, üç gündür uyuyamadığını belirterek, "Mehmet amcadan Allah razı olsun. Gerçekten üç gündür ruh gibiydim. Parayı kaybettim ama kendimi de kaybettim. Mehmet amca gibi insanlar bu ülkede çoğalmalı." diye konuştu.

Yerde bulduğu 20 bin lirayı teslim etti

İyiliğinin karşılığı olarak Kaya'ya mobilya yapma sözü veren Saka, "Mehmet amcama sözüm olsun. O nasıl bir mobilya istediğini söylesin, ben ona yapıp teslim edeceğim." dedi.

Mehmet Kaya ise yerde bulduğu 20 bin lirayı hiç düşünmeden sahibine ulaştırmak için gayret ettiğini kaydetti. Körfez Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya da Mehmet Kaya'nın örnek bir davranış sergilediğini dile getirerek, kendisine teşekkür etti.

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