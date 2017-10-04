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Yerdeki kadına tekme ve copla vuran polisler açığa alındı

Antalya'da bir otelin önünde 2 polisin, yabancı uyruklu bir kadını tekmeleyerek darp ettiği görüntüler sonrası savcılıktan açıklama geldi.

04.10.2017 - 22:36
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Alanya'da dün sabah saat 07.20'de Saray Mahallesi Türkmenbaşı caddesindeki bir otel önünde iki polis memurunun yabancı uyruklu bir kadını tekmeleyerek darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yer aldı.

2 POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Darp edilen ve ismi gizli tutulan yabancı uyruklu kadının ifadesinin alındığı öğrenilen olayla ilgili Alanya Cumhhuriyet Başsavcısı Yasin Emre imzasıyla yapılan açıklamada, "03.10.2017 saat 07.20 sıralarında bir kadının iki polis memuru tarafından Alanya İlçesi'nde darp edildiği olay sebebiyle polis memurları hakkında 'Kötü muamele suçundan' adli soruşturma baştılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmekte olup kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

POLİSİN ŞİDDET UYGULADIĞI KADIN BULUNDU

Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis merkezine gitmediği anlaşılan kadının Gazipaşa İlçesi'nde olduğunu tespit etti. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan R.A. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı yaptığı açıklamada, olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını belirterek, "Şiddet mağduru kadını Gazipaşa'da bulduk ve Alanya'ya getirdik. Kadın Kırgızistan uyruklu. Akli dengesinin yerinde olmadığını düşünüyoruz" dedi. Hakkında sınır dışı kararı bulunan R.A.'nın polisteki ifade işlemleri devam ediyor.

Yerdeki kadına tekme ve copla vuran polisler açığa alındı

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